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    Журналист Балаге: Лэмпард мечтает возглавить «Барселону»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в будущем хочет стать главным тренером «Барселоны».

    «Его мечта – тренировать в Примере. Он не смог поиграть там, когда был футболистом.

    В будущем он бы хотел возглавить «Барселону», – сказал Балаге в программе Onze

    • Лэмпард тренирует «Челси» с 2019 года.
    • «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
    • Лондонский клуб доверяет Лэмпарду, но ищет потенциального преемника.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6041

      САДЫЧОК 42 минуты назад

      Без Месси Барса будет не лучше Челси ! Лэмпард , еще в Челси ничего не доказал !

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      Рейтинг: +980

      O-Z 48 минут назад

      Обмен Симеоне на Лэмпарда можно сейчас оформить.

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