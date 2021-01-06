Журналист Балаге: Лэмпард мечтает возглавить «Барселону»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в будущем хочет стать главным тренером «Барселоны».

«Его мечта – тренировать в Примере. Он не смог поиграть там, когда был футболистом.

В будущем он бы хотел возглавить «Барселону», – сказал Балаге в программе Onze