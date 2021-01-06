Журналист Балаге: Лэмпард мечтает возглавить «Барселону»

Без Месси Барса будет не лучше Челси ! Лэмпард , еще в Челси ничего не доказал !
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в будущем хочет стать главным тренером «Барселоны».
«Его мечта – тренировать в Примере. Он не смог поиграть там, когда был футболистом.
В будущем он бы хотел возглавить «Барселону», – сказал Балаге в программе Onze
- Лэмпард тренирует «Челси» с 2019 года.
- «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
- Лондонский клуб доверяет Лэмпарду, но ищет потенциального преемника.