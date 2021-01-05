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    Sport24: тульский «Арсенал» не выкупит Джорджевича у «Локомотива»

    Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич летом вернется в «Локомотив», сообщает Sport24.

    «Арсенал» не планирует выкупать черногорского форварда.

    • Джорджевич перешел в «Арсенал» в октябре 2020 года на правах аренды.
    • В этом сезоне 26-летний футболист сыграл семь матчей в РПЛ, забил гол и отдал результативную передачу.
    • В «Локомотив» Джорджевич перешел из «Зенита» в 2019 году.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2100

      PAREVG. 25 минут назад

      Вернется... Вопрос, на чье место???????

      Уйдет Райкович, вернется Саломон, еще вернется звезда азии Жалолетдинов, который даже в стоящем на вылет Тамбове в состав не проходит.
      Накупил грызун хлама, Камано бесполезный, контракт на 4 года. Мурило пожарящий, Зе Луиш...

      В Локо три полезных легионера Чарли, Рыбус и Крыховяк, остальных гнать к чертям собачим.

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