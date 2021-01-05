Sport24: тульский «Арсенал» не выкупит Джорджевича у «Локомотива»

Вернется... Вопрос, на чье место???????
Уйдет Райкович, вернется Саломон, еще вернется звезда азии Жалолетдинов, который даже в стоящем на вылет Тамбове в состав не проходит.
Накупил грызун хлама, Камано бесполезный, контракт на 4 года. Мурило пожарящий, Зе Луиш...
В Локо три полезных легионера Чарли, Рыбус и Крыховяк, остальных гнать к чертям собачим.
Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич летом вернется в «Локомотив», сообщает Sport24.
«Арсенал» не планирует выкупать черногорского форварда.
- Джорджевич перешел в «Арсенал» в октябре 2020 года на правах аренды.
- В этом сезоне 26-летний футболист сыграл семь матчей в РПЛ, забил гол и отдал результативную передачу.
- В «Локомотив» Джорджевич перешел из «Зенита» в 2019 году.