Идову останется в «Химках» после окончания аренды. Стороны договорились о полноценном переходе

Уходит "максим" - ну и хрен с ним.
Не знаю зачем его в свое время взяли в Локо, тяжелый, медлительный, отсутствие техники...
Но, если он зачем-то нужен в Химках - попутного ветра.
Скучать не будем.
Защитник «Локомотива» Брайан Идову, выступающий на правах аренды за «Химки», останется в подмосковном клубе после окончания сезона.
По информации «Чемпионата», Идову перейдет в «Химки» летом на правах свободного агента. Его контракт с «Локомотивом» истекает в мае 2021 года.
- Нигериец играл за «Локо» с 2018 года.
- В этом сезоне Идову провел 18 матчей за «Химки».