Идову останется в «Химках» после окончания аренды. Стороны договорились о полноценном переходе

Защитник «Локомотива» Брайан Идову, выступающий на правах аренды за «Химки», останется в подмосковном клубе после окончания сезона.

По информации «Чемпионата», Идову перейдет в «Химки» летом на правах свободного агента. Его контракт с «Локомотивом» истекает в мае 2021 года.