Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Идову останется в «Химках» после окончания аренды. Стороны договорились о полноценном переходе

    Защитник «Локомотива» Брайан Идову, выступающий на правах аренды за «Химки», останется в подмосковном клубе после окончания сезона.

    По информации «Чемпионата», Идову перейдет в «Химки» летом на правах свободного агента. Его контракт с «Локомотивом» истекает в мае 2021 года.

    • Нигериец играл за «Локо» с 2018 года.
    • В этом сезоне Идову провел 18 матчей за «Химки».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2097

      PAREVG. 1 час назад

      Уходит "максим" - ну и хрен с ним.

      Не знаю зачем его в свое время взяли в Локо, тяжелый, медлительный, отсутствие техники...
      Но, если он зачем-то нужен в Химках - попутного ветра.
      Скучать не будем.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81749
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru