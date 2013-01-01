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    Гвардиола – о тренерской карьере: «Думал, закончу раньше, но стал лучше с возрастом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

    «Да, я стал лучше с возрастом. Определенно. Опыт помогает, особенно в нашей профессии.

    Раньше думал, что скоро закончу карьеру, но теперь поменял свое мнение. Мне уже 50 лет – это хороший возраст!» – сказал Гвардиола.

    • Гвардиоле исполнится 50 в январе этого года.
    • Он тренирует уже 13 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3042

      raritet 1 час назад

      А по работе с одной из самых дорогих команд мира и не скажешь. Понимаю, если бы пришел в условный ЦСКА и поначалу ЦСКА не выиграл бы ЛЧ. Но у Вас не ЦСКА. А такие игроки монстры. даже страшно перечислять не только зарплаты, а просто имена...

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      Рейтинг: +11019

      Cules2013 > raritet 50 минут назад

      Много раз ЛЧ выиграл Сити до Гвардиолы, или может ПСЖ победил там, или Роналду с Ювентусом? Тот-то же.
      Да, согласен, пора бы уже, хотя бы до финала дойти, и не отлетать от ТТХ и Лиона. Но при Пепе Сити стал грандом не только АПЛ, но и мирового футбола. Клуб стали воспринимать всерьёз, а не как игрушку шейхов, сорящую баблом.

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      Рейтинг: +11019

      Cules2013 2 часа назад

      Да, но раньше тренерские успехи были значимее)

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