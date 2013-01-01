Гвардиола – о тренерской карьере: «Думал, закончу раньше, но стал лучше с возрастом»

А по работе с одной из самых дорогих команд мира и не скажешь. Понимаю, если бы пришел в условный ЦСКА и поначалу ЦСКА не выиграл бы ЛЧ. Но у Вас не ЦСКА. А такие игроки монстры. даже страшно перечислять не только зарплаты, а просто имена...
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.
«Да, я стал лучше с возрастом. Определенно. Опыт помогает, особенно в нашей профессии.
Раньше думал, что скоро закончу карьеру, но теперь поменял свое мнение. Мне уже 50 лет – это хороший возраст!» – сказал Гвардиола.
- Гвардиоле исполнится 50 в январе этого года.
- Он тренирует уже 13 лет.