Гвардиола – о тренерской карьере: «Думал, закончу раньше, но стал лучше с возрастом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

«Да, я стал лучше с возрастом. Определенно. Опыт помогает, особенно в нашей профессии.

Раньше думал, что скоро закончу карьеру, но теперь поменял свое мнение. Мне уже 50 лет – это хороший возраст!» – сказал Гвардиола.