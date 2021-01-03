Foot Mercato: Алли в беседе с Покеттино проявил заинтересованность в трансфере в «ПСЖ»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли готов перейти в «ПСЖ». Он провел беседу с главным тренером парижан Маурисио Покеттино.
В диалоге англичанин проявил заинтересованность в трансфере. Алли работал с Покеттино в «Тоттенхэме».
- В Англии писали, что зимой лондонцы Алли в «ПСЖ» не отпустят.
- Алли стоит на рынке 38 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ он провел 4 матча.
Источник: Foot Mercato
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