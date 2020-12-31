Ловрен – автор лучшего гола сборной Хорватии в 2020 году

В сборной Хорватии определили лучший гол 2020 года. Его забил защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Футболист отличился на «Стад де Франс» в сентябре в рамках Лиги наций в матче против Франции. Его хорваты проиграли (2:4).

Ловрен присоединился к «Зениту» летом.

В сезоне РПЛ Ловрен провел 17 матчей, забил 2 гола.

Хорватия – соперник России в отборе чемпионата мира-2022.