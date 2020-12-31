Ловрен – автор лучшего гола сборной Хорватии в 2020 году

В сборной Хорватии определили лучший гол 2020 года. Его забил защитник «Зенита» Деян Ловрен.
Футболист отличился на «Стад де Франс» в сентябре в рамках Лиги наций в матче против Франции. Его хорваты проиграли (2:4).
- Ловрен присоединился к «Зениту» летом.
- В сезоне РПЛ Ловрен провел 17 матчей, забил 2 гола.
- Хорватия – соперник России в отборе чемпионата мира-2022.
Хорваты не стали медлить и быстро наказали французовЛоврен передал Льорису привет из Питера:https://t.co/canCjJENfE pic.twitter.com/qZwy79SF9z— Матч ТВ (@MatchTV) September 8, 2020