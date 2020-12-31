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    Ловрен – автор лучшего гола сборной Хорватии в 2020 году

    В сборной Хорватии определили лучший гол 2020 года. Его забил защитник «Зенита» Деян Ловрен.

    Футболист отличился на «Стад де Франс» в сентябре в рамках Лиги наций в матче против Франции. Его хорваты проиграли (2:4).

    • Ловрен присоединился к «Зениту» летом.
    • В сезоне РПЛ Ловрен провел 17 матчей, забил 2 гола.
    • Хорватия – соперник России в отборе чемпионата мира-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной Хорватии

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