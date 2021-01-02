Агент Уткина: «Могу подтвердить интерес к Даниилу со стороны других клубов»

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, прокомментировал будущее своего клиента.
«Могу подтвердить, что интерес к Даниилу со стороны других клубов действительно есть, но что-либо комментировать пока рано. Прежде всего предложение должно устроить «Краснодар», – сказал агент.
В декабре сообщалось, что «Краснодар» может обменять Уткина на хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова.
- В текущем сезоне Уткин забил один гол в 21 матче.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»