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    Агент Уткина: «Могу подтвердить интерес к Даниилу со стороны других клубов»

    Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, прокомментировал будущее своего клиента.

    «Могу подтвердить, что интерес к Даниилу со стороны других клубов действительно есть, но что-либо комментировать пока рано. Прежде всего предложение должно устроить «Краснодар», – сказал агент.

    В декабре сообщалось, что «Краснодар» может обменять Уткина на хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова.

    • В текущем сезоне Уткин забил один гол в 21 матче.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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