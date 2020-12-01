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  • Журналист Карпов: «ЦСКА и «Краснодар» готовят обмен Ахметова на Уткина»

Журналист Карпов: «ЦСКА и «Краснодар» готовят обмен Ахметова на Уткина»

1 декабря 2020, 20:29
17

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов может вскоре сменить клуб. Информацию сообщил бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

«ЦСКА и «Краснодар» готовят обмен.

Конфликта у Даниила Уткина с Мурадом Мусаевым нет, но парень реально хочет сбежать от Сергея Галицкого. ЦСКА и «Краснодар» готовят трансферную бомбу уже этой зимой.

Парень просто хочет уйти из клуба олигарха Галицкого, мечтающего играть своими воспитанниками, но ничего для этого не делающего. Один из вариантов – это обмен на Ахметова из ЦСКА. Пока стороны далеки от соглашения, но активные консультации по этому вопросу идут», – написал инсайдер.

  • Ахметов стоит на рынке 5,5 миллиона евро.
  • Уткин оценивается в 3 миллиона.
  • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Ахметов Ильзат Уткин Даниил
Комментарии (17)
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Skull_Boy
1606845089
Не дай Бог и Уткин такая же ядерная бомба, как и Васин называет себя защитником, ни паса ни удара, потолок такого игрока ФНЛ
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Бухбух
1606850342
Ахметов на Уткина? Какая разница? Оба - бестолковые. Еврокубки это подтвердили. Кстати, ценник у обоих завышен раза в три.
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Lester84
1606851608
Я за!!! Ахметов че-то либо застопорился в развитии, либо повылазило то же г-но, что лезло из него в Рубине. А Уткин хорош - на молодого Дзагоева похож, только более скоростной
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Вальдемар IV
1606852721
а для кого бомба? для кабинетных? им и место отдавать еще и ликвид, уж лучше мусаева выгнать, или самодур лучше всех разгонит, но не своего куколда?
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Retiremen_VMF
1606852782
После таких слов Уткина я бы на месте ЦСКА ничего не менял, а просто забрал бы его и все. В команде он не останется. А то, что он хочет уйти лишний раз подтверждает о конфликтной ситуации в команде как минимум. Коровы без пастуха. Ну и результат себя не заставил ждать.
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CSKA №1
1606855557
Я только ЗА!
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paracetamol
1606856363
У быков крыша едет. Останется краснодар без команды!
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х800ат
1606888078
По мне новость бред! Даня в очень хороших отношениях с руководством. Его любят как в городе так и в клубе и возлагают на него большие надежды. На чемпионате была про него статья и очень большое интервью где он многое рассказывал. Видимо Карпов этого не читал и не знает про это
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paracetamol
1606898642
Галицкий, наверно, считает, что раз выростил игрока, то и платить ему можно копейки. Потому и тренирует доморощенный физрук, очень дешевый. Быки все ближе к зоне вылета.
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Рубинище
1606906514
Для коняг просто подарок-если не утка. Ахметов бесполезный футболист, в ЦСКА х.з. чем занимается-толку нет от него совсем только место занимает, на кой он быкам сдался только, там Шапи такой же. Нормальных футболистов в отдел кадров ни кто не назначит.
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