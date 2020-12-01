Журналист Карпов: «ЦСКА и «Краснодар» готовят обмен Ахметова на Уткина»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов может вскоре сменить клуб. Информацию сообщил бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

«ЦСКА и «Краснодар» готовят обмен.

Конфликта у Даниила Уткина с Мурадом Мусаевым нет, но парень реально хочет сбежать от Сергея Галицкого. ЦСКА и «Краснодар» готовят трансферную бомбу уже этой зимой.

Парень просто хочет уйти из клуба олигарха Галицкого, мечтающего играть своими воспитанниками, но ничего для этого не делающего. Один из вариантов – это обмен на Ахметова из ЦСКА. Пока стороны далеки от соглашения, но активные консультации по этому вопросу идут», – написал инсайдер.