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    Журналист Карпов: «ЦСКА и «Краснодар» готовят обмен Ахметова на Уткина»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов может вскоре сменить клуб. Информацию сообщил бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

    «ЦСКА и «Краснодар» готовят обмен.

    Конфликта у Даниила Уткина с Мурадом Мусаевым нет, но парень реально хочет сбежать от Сергея Галицкого. ЦСКА и «Краснодар» готовят трансферную бомбу уже этой зимой.

    Парень просто хочет уйти из клуба олигарха Галицкого, мечтающего играть своими воспитанниками, но ничего для этого не делающего. Один из вариантов – это обмен на Ахметова из ЦСКА. Пока стороны далеки от соглашения, но активные консультации по этому вопросу идут», – написал инсайдер.

    • Ахметов стоит на рынке 5,5 миллиона евро.
    • Уткин оценивается в 3 миллиона.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 20:29
    Комментарии7
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      Рейтинг: +737

      balam 7 минут назад

      ахметова давно пора.хоть куда

      0
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      Рейтинг: -276

      net zenit1967 46 минут назад

      васю что ли туда?

      0
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      Рейтинг: +10770

      Skull_Boy 1 час назад

      Не дай Бог и Уткин такая же ядерная бомба, как и Васин называет себя защитником, ни паса ни удара, потолок такого игрока ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +1163

      elessar arnor > Skull_Boy 49 минут назад

      удара нет? вспомни голы зеньке..это у Ахметова нет..ничего

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      Рейтинг: +581

      Хейтер Аларм > Skull_Boy 42 минуты назад

      Ты Уткина с Кайо что ли перепутал? Уткин ЦП/ЦАП

      0
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      Рейтинг: +2413

      Из Твери Леха 1 час назад

      Да уж, бомба))

      0
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      Рейтинг: +602

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Шило на мыло.

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