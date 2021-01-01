Игрока «Галатасарая» доставили в больницу с ожогами глаз. Он неудачно запустил фейерверк

Норвежский защитник «Галатасарая» Омар Эльабделлауи попал в больницу с ожогами глаз после взрыва фейерверка.

Фейерверк взорвался в руках футболиста, который хотел развлечь своего ребeнка с синдромом Дауна.

«Омар не потерял зрение, но нельзя утверждать, что оно не ухудшится. Нельзя сказать точно, вернeтся ли он в футбол. Левый глаз поврежден больше, чем правый. Надеемся, в ближайшее время он поправится», – цитирует слова врача сайт «Галатасарая».