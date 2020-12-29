Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Игрока «Галатасарая» доставили в больницу с ожогами глаз. Он неудачно запустил фейерверк

    Норвежский защитник «Галатасарая» Омар Эльабделлауи попал в больницу с ожогами глаз после взрыва фейерверка.

    Фейерверк взорвался в руках футболиста, который хотел развлечь своего ребeнка с синдромом Дауна.

    «Омар не потерял зрение, но нельзя утверждать, что оно не ухудшится. Нельзя сказать точно, вернeтся ли он в футбол. Левый глаз поврежден больше, чем правый. Надеемся, в ближайшее время он поправится», – цитирует слова врача сайт «Галатасарая».

    • В текущем розыгрыше чемпионата Турции Эльабделлауи появлялся на поле десять раз.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Галатасарая»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2021 21:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81701
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru