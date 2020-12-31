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    Шунин: «Для меня 2020 год был одним из лучших»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин подвел итоги 2020 года. В будущее футболист смотрит с оптимизмом.

    «В глобальном смысле 2020-й – сложный год, но для меня он был одним из лучших. Рождение дочери Софии, 100 сухарей за «Динамо», четыре официальных матча за сборную (из шести). В 2021-й смотрю с оптимизмом. Хочу больше и круче.

    Пусть у каждого из вас все будет топ. С Новым годом!» – написал Шунин.

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    Источник: инстаграм Антона Шунина

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