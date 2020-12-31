«Локомотив» – о фото Крыховяка на лошади: «Гжегож уже готовится к матчу с ЦСКА»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сфотографировался на лошади. Его клуб отреагировал в твиттере.

«Гжегож Крыховяк уже начал готовиться к первому матчу в РПЛ в 2021 году», – написал «Локомотив».