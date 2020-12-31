«Локомотив» – о фото Крыховяка на лошади: «Гжегож уже готовится к матчу с ЦСКА»

Рекордсмена43 будет катать?
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сфотографировался на лошади. Его клуб отреагировал в твиттере.
«Гжегож Крыховяк уже начал готовиться к первому матчу в РПЛ в 2021 году», – написал «Локомотив».
- Первый соперник в 2021 году в РПЛ для «Локомотива» – ЦСКА.
- ЦСКА занимает в таблице 2-е место.
- «Локомотив» идет 8-м.
Гжегож Крыховяк уже начал готовиться к первому матчу в @premierliga в 2021 году @GrzegKrychowiak | #ЛокоЦСКА pic.twitter.com/utbdVGUBrB— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 1, 2021