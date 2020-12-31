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    «Локомотив» – о фото Крыховяка на лошади: «Гжегож уже готовится к матчу с ЦСКА»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сфотографировался на лошади. Его клуб отреагировал в твиттере.

    «Гжегож Крыховяк уже начал готовиться к первому матчу в РПЛ в 2021 году», – написал «Локомотив».

    • Первый соперник в 2021 году в РПЛ для «Локомотива» – ЦСКА.
    • ЦСКА занимает в таблице 2-е место.
    • «Локомотив» идет 8-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 1 час назад

      Рекордсмена43 будет катать?

      0
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      Рейтинг: +19650

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Расслабьтесь, фото сделано точно не в Ватутинках.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4844

      Томик 2 часа назад

      А если на вороном сфотографироваться и написать, что он чёрный??

      0
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