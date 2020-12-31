Джикия: «Расстроился, когда Евро перенесли на 2021 год. Наверное, я ждал турнир больше всех»

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал перенос Евро на следующий год. Игрок расстроился, когда решение было принято.
«Как отнeсся к переносу Евро-2020? Я, наверно, этот Евро ждал больше всех. Когда его перенесли, конечно, расстроился. Но отнeсся с пониманием, потому что тяжeлая ситуация и в стране, и в мире», – сказал спартаковец.
- Турнир пройдет в июне-июле.
- Россия как минимум 2 матча проведет в Санкт-Петербурге.
- Ближайший матч Россия проведет в марте.
Источник: ютуб-канал сборной России