Джикия: «Расстроился, когда Евро перенесли на 2021 год. Наверное, я ждал турнир больше всех»

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал перенос Евро на следующий год. Игрок расстроился, когда решение было принято.

«Как отнeсся к переносу Евро-2020? Я, наверно, этот Евро ждал больше всех. Когда его перенесли, конечно, расстроился. Но отнeсся с пониманием, потому что тяжeлая ситуация и в стране, и в мире», – сказал спартаковец.