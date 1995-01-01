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    Джикия: «Расстроился, когда Евро перенесли на 2021 год. Наверное, я ждал турнир больше всех»

    Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал перенос Евро на следующий год. Игрок расстроился, когда решение было принято.

    «Как отнeсся к переносу Евро-2020? Я, наверно, этот Евро ждал больше всех. Когда его перенесли, конечно, расстроился. Но отнeсся с пониманием, потому что тяжeлая ситуация и в стране, и в мире», – сказал спартаковец.

    • Турнир пройдет в июне-июле.
    • Россия как минимум 2 матча проведет в Санкт-Петербурге.
    • Ближайший матч Россия проведет в марте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12651

      alarm 3 часа назад

      а ему-то чего расстраиваться, если место в сборной железобетонное? а вот кого-то в 2021 могут и отцепить, кто входил в список в 2020. стыдно за спартак.

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