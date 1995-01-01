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    АПЛ. «Ливерпуль» не смог победить «Ньюкасл»

    «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 16-го тура АПЛ.

    Команда Юргена Клоппа осталась на первом месте в АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Юнайтед» – три очка. У манчестерцев игра в запасе.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

    Ньюкасл – Ливерпуль – 0:0

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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