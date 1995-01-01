АПЛ. «Ливерпуль» не смог победить «Ньюкасл»

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 16-го тура АПЛ.

Команда Юргена Клоппа осталась на первом месте в АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Юнайтед» – три очка. У манчестерцев игра в запасе.

Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

Ньюкасл – Ливерпуль – 0:0

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