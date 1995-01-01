АПЛ. «Ливерпуль» не смог победить «Ньюкасл»

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 16-го тура АПЛ.
Команда Юргена Клоппа осталась на первом месте в АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Юнайтед» – три очка. У манчестерцев игра в запасе.
Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 16-го тура АПЛ.
Команда Юргена Клоппа осталась на первом месте в АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Юнайтед» – три очка. У манчестерцев игра в запасе.
Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур