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  • «Результаты очень удручают». Губернатор Дюмин провел встречу с руководством «Арсенала»

«Результаты очень удручают». Губернатор Дюмин провел встречу с руководством «Арсенала»

30 декабря 2020, 13:11
3

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, встретился с руководителями «Арсенала». В частности, присутствовал главный тренер Дмитрий Парфенов, при котором команда ни разу не победила.

«Год заканчивается. Меня, как и всех болельщиков, очень удручают результаты команды. Нет побед. Нет забитых мячей. Клуб скатился до зоны стыковых матчей. Но до конца чемпионата ещe 11 туров. Болельщики, которые искренне переживают за команду, ждут от руководства клуба решительных действий по исправлению положения «Арсенала», – сказал Дюмин.

  • Туляки занимают 14-е место.
  • 2021 год начнется для «Арсенала» матчем 1/8 финала Кубка России против «Зенита».
  • У «Арсенала» 11-й по стоимости состав в РПЛ (29,65 миллиона евро).

Источник: Правительство Тульской области
Россия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (3)
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серега кашин
1609327221
ну во т 11 место и займут
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Fusballer
1609333925
На всех этих дармоедов футбольных уходят сотни миллионов рублей. И это только в провинции! Что уж говорить о столицах.
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zigbert
1609357651
По именам состав действительно хороший. Но тут еще вмешались и травмы игроков. Отсутствие Луценко все таки сказывается.
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