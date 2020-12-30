«Результаты очень удручают». Губернатор Дюмин провел встречу с руководством «Арсенала»

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, встретился с руководителями «Арсенала». В частности, присутствовал главный тренер Дмитрий Парфенов, при котором команда ни разу не победила.

«Год заканчивается. Меня, как и всех болельщиков, очень удручают результаты команды. Нет побед. Нет забитых мячей. Клуб скатился до зоны стыковых матчей. Но до конца чемпионата ещe 11 туров. Болельщики, которые искренне переживают за команду, ждут от руководства клуба решительных действий по исправлению положения «Арсенала», – сказал Дюмин.