«Ахмат» – самая грубая команда первой части сезона РПЛ. «Зенит» – самая нефолящая

«Ахмат» возглавил рейтинг самых грубых команд РПЛ в осенне-зимней части сезона. Грозненцы фолят в среднем по 15,3 раза за игру.

Вторым по числу фолов стал «Спартак» – москвичи нарушают правила в среднем по 14,4 раза за матч. «Локомотив» – третий (14,1).

Самой нефолящей командой чемпионата в первой части сезона стал «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга нарушает правила в среднем по 11,6 раза за игру.