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    «Ахмат» – самая грубая команда первой части сезона РПЛ. «Зенит» – самая нефолящая

    «Ахмат» возглавил рейтинг самых грубых команд РПЛ в осенне-зимней части сезона. Грозненцы фолят в среднем по 15,3 раза за игру.

    Вторым по числу фолов стал «Спартак» – москвичи нарушают правила в среднем по 14,4 раза за матч. «Локомотив» – третий (14,1).

    Самой нефолящей командой чемпионата в первой части сезона стал «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга нарушает правила в среднем по 11,6 раза за игру.

    • «Ахмат» идет на десятом месте в РПЛ.
    • «Зенит» – первый.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3414

      mamba9090909 19 минут назад

      Надо больше уделять внимания игре, а не тому, как срубить противника.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5911

      KPCCSPB 47 минут назад

      Ага, Зенит по потерянным очкам в том сезоне лидер был, но хрюканы считают, что они чемпионы мира во всём, но в статистике они всегда сосо.

      1
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      Рейтинг: +4114

      Cleaner 54 минуты назад

      Зенит - самая НЕФОЛЯЩАЯ??? Да это только потому, что СУДЬИ закрывают глаза на фолы игроков Зенита!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7533

      Литейный4 1 час назад

      В Зените культура игры. У свиней к примеру культура ныряния. Выпускники школы нырков в Тарасовке с отличием её окончили. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +1509

      srg38 1 час назад

      Обезьяны х*ли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9720

      paracetamol 1 час назад

      Уметь играть надо в футбол, а не кости ломать, позорники!

      2
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      Рейтинг: +6803

      NewLife 1 час назад

      И самые нефолящие игроки: отстоев, ерохин, ракитский и кузяев. Молодец Бомба выводишь на чистую воду лгбт помойку, приводя статистику о том, как их судят.

      0
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      Рейтинг: +221

      Главное Спартак без ЛЧ 2 часа назад

      Самые овц.е.е.бы.
      =))))

      4
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      Рейтинг: +2419

      AZ 2 часа назад

      Самая мерзкая, неадекватная и позорящая своим поведением себя же...

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