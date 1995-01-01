«Ахмат» – самая грубая команда первой части сезона РПЛ. «Зенит» – самая нефолящая

Надо больше уделять внимания игре, а не тому, как срубить противника.
«Ахмат» возглавил рейтинг самых грубых команд РПЛ в осенне-зимней части сезона. Грозненцы фолят в среднем по 15,3 раза за игру.
Вторым по числу фолов стал «Спартак» – москвичи нарушают правила в среднем по 14,4 раза за матч. «Локомотив» – третий (14,1).
Самой нефолящей командой чемпионата в первой части сезона стал «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга нарушает правила в среднем по 11,6 раза за игру.
- «Ахмат» идет на десятом месте в РПЛ.
- «Зенит» – первый.