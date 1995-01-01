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    Лэмпард: «Челси» не претендует на чемпионский титул АПЛ»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда не входит в число фаворитов на победу в АПЛ.

    «Некоторые люди хотели говорить о нас как о претендентах на титул, но я никогда не соглашался с этим. Для этого нужно время, и мы должны извлечь важные уроки из таких матчей, как с «Арсеналом», – сказал Лэмпард.

    • «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.
    • Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – семь очков.
    • Лондонская команда выиграла один из последних пяти матчей.

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    Источник: Goal.com

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +265

      Berikosha 55 минут назад

      победы будут в дальнейшем!Спасибо Лэмп - ты легенда!!!

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      Рейтинг: +974

      O-Z > Berikosha 45 минут назад

      Лэмп конечно легенда, но в тренировать челси у него не получается пора это признать.

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      Рейтинг: +1531

      acor94 1 час назад

      а зачем тогда играть? типо просто бабло погрести и свалить в закат? я думал главное победа, а не участие.

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