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Лэмпард: «Челси» не претендует на чемпионский титул АПЛ»

28 декабря 2020, 19:45
4

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда не входит в число фаворитов на победу в АПЛ.

«Некоторые люди хотели говорить о нас как о претендентах на титул, но я никогда не соглашался с этим. Для этого нужно время, и мы должны извлечь важные уроки из таких матчей, как с «Арсеналом», – сказал Лэмпард.

  • «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.
  • Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – семь очков.
  • Лондонская команда выиграла один из последних пяти матчей.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Челси Лэмпард Фрэнк
Комментарии (4)
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acor94
1609176895
а зачем тогда играть? типо просто бабло погрести и свалить в закат? я думал главное победа, а не участие.
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Berikosha
1609177811
победы будут в дальнейшем!Спасибо Лэмп - ты легенда!!!
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zigbert
1609241863
Пока не помогает усиление в лице Вернера. Но будут победы, придет и уверенность.
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