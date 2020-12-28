Лэмпард: «Челси» не претендует на чемпионский титул АПЛ»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда не входит в число фаворитов на победу в АПЛ.

«Некоторые люди хотели говорить о нас как о претендентах на титул, но я никогда не соглашался с этим. Для этого нужно время, и мы должны извлечь важные уроки из таких матчей, как с «Арсеналом», – сказал Лэмпард.