Игроки «Зенита» фолят в сезоне РПЛ реже всех

«Зенит» в среднем за матч сезона РПЛ фолит 9,5 раза. Это наименьший показатель в лиге. Второе место по показателю занимает «Краснодар» (10,9 фола за матч).

«Зенит» также реже всех фолит в среднем за матч на своей половине поля (3,8).

Лидер РПЛ по заработанным фолам на себе – «Ростов» (в среднем 15 фолов соперника за матч).