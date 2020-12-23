Игроки «Зенита» фолят в сезоне РПЛ реже всех

Правильно, Зенит больше внимания уделяет игре. Остальным остаётся бубнить про купленных судей, госпроекты, и обиженных бабушек.))
«Зенит» в среднем за матч сезона РПЛ фолит 9,5 раза. Это наименьший показатель в лиге. Второе место по показателю занимает «Краснодар» (10,9 фола за матч).
«Зенит» также реже всех фолит в среднем за матч на своей половине поля (3,8).
Лидер РПЛ по заработанным фолам на себе – «Ростов» (в среднем 15 фолов соперника за матч).
- «Зенит» – лидер сезона РПЛ по длительности голевых атак.
- Команда лидирует в чемпионате.
- Турнир возобновится в феврале.