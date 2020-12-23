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    Игроки «Зенита» фолят в сезоне РПЛ реже всех

    «Зенит» в среднем за матч сезона РПЛ фолит 9,5 раза. Это наименьший показатель в лиге. Второе место по показателю занимает «Краснодар» (10,9 фола за матч).

    «Зенит» также реже всех фолит в среднем за матч на своей половине поля (3,8).

    Лидер РПЛ по заработанным фолам на себе – «Ростов» (в среднем 15 фолов соперника за матч).

    • «Зенит» – лидер сезона РПЛ по длительности голевых атак.
    • Команда лидирует в чемпионате.
    • Турнир возобновится в феврале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3361

      mamba9090909 5 минут назад

      Правильно, Зенит больше внимания уделяет игре. Остальным остаётся бубнить про купленных судей, госпроекты, и обиженных бабушек.))

      0
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      Рейтинг: +19939

      Боцман59rus 32 минуты назад

      В этих матчах они свисток вставляют в другое место и не дуют в него а всасывают,как впрочем и соперники бомжей

      2
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      Рейтинг: +5188

      житель СПб 39 минут назад

      Внизу написана глупость (извините). А по существу - ну это то понятно и просто. Меньше фолит тот, кто играет лучше, обладает более хорошей техникой. Думаю, что есть мало тех, кто фолит для удовольствия. А фолить как раз вынужден тот, кто с техникой отбора мяча не справляется, в скорости уступает... Тогда и приходится совершать нарушения, чтобы соперника остановить. Поэтому и Краснодар с небольшим числом нарушений - там политика игры настроена на саму игру, а не на сдерживание соперника. Поэтому их и смотреть интересно. Да и Зенит, когда они не ленятся, смотреть тоже интересно.

      0
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      Рейтинг: +6763

      NewLife 40 минут назад

      Теперь полностью отпали вопросы о судействе синита с его барышнями: отстоевым, зюбой, ерохиным и кузяевым. Бесплатный газ Хачатурянцу!

      3
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      Рейтинг: -1303

      Стыдно за зенит 43 минуты назад

      Газпромовские судьи, из газпромовского чемпионата, далеко не все фолы грязных бомжей фиксируют.

      3
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      Рейтинг: +10941

      Skull_Boy 50 минут назад

      Если судья заряжен и ничего делать не приходится

      4
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