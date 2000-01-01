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    «Торпедо» объявило об уходе капитана команды Шустикова

    Центральный защитник Сергей Шустиков покинул «Торпедо».

    Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщается в пресс-релизе клуба.

    «Сергей является представителем третьего поколения знаменитой династии Шустиковых-торпедовских капитанов.

    Дедушка Сергея, Виктор Михайлович Шустиков, – настоящая легенда нашего клуба и рекордсмен черно-белых по количеству проведeнных матчей в чемпионате СССР – 427 (из них 253 без пропусков и замен). Воспитанником «Торпедо» был и отец Сергея, Сергей Викторович Шустиков, защищавший цвета нашей команды в конце 80–х-середине 90-х годов.

    Мы благодарим одного из самых любимых торпедовскими болельщиками игроков за качественную долгосрочную совместную работу и говорим ему: «До скорой встречи! Двери Торпедовского дома всегда открыты для тебя, Капитан!», – говорится в заявлении.

    • Шустиков выступал за «Торпедо» с июля 2015 года.
    • На его счету шесть забитых голов в 106 матчах.

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    Источник: Официальный сайт «Торпедо»

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