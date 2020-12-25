«Торпедо» объявило об уходе капитана команды Шустикова

Центральный защитник Сергей Шустиков покинул «Торпедо».

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщается в пресс-релизе клуба.

«Сергей является представителем третьего поколения знаменитой династии Шустиковых-торпедовских капитанов.

Дедушка Сергея, Виктор Михайлович Шустиков, – настоящая легенда нашего клуба и рекордсмен черно-белых по количеству проведeнных матчей в чемпионате СССР – 427 (из них 253 без пропусков и замен). Воспитанником «Торпедо» был и отец Сергея, Сергей Викторович Шустиков, защищавший цвета нашей команды в конце 80–х-середине 90-х годов.

Мы благодарим одного из самых любимых торпедовскими болельщиками игроков за качественную долгосрочную совместную работу и говорим ему: «До скорой встречи! Двери Торпедовского дома всегда открыты для тебя, Капитан!», – говорится в заявлении.