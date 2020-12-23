Зинченко поздравил болельщиков «Уфы» с десятилетием клуба

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко обратился к болельщикам «Уфы».
23 декабря башкирский клуб отметил свой десятилетний юбилей.
«Хочу поздравить всех уфимских болельщиков с днем рождения клуба и пожелать им оставаться такими же верными», – сказал Зинченко.
Украинец выступал за «Уфу» с февраля 2015-го по июль 2016-го года.
Звезда «Манчестер Сити» Александр Зинченко поздравляет ФК «Уфа» с Юбилеем!Только вчера ассист Зины помог обыграть «Арсенал» в Кубке Английской Лиги pic.twitter.com/sN2sNUjjA8— ФК УФА (@UfaFc) December 23, 2020