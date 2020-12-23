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    Зинченко поздравил болельщиков «Уфы» с десятилетием клуба

    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко обратился к болельщикам «Уфы».

    23 декабря башкирский клуб отметил свой десятилетний юбилей.

    «Хочу поздравить всех уфимских болельщиков с днем рождения клуба и пожелать им оставаться такими же верными», – сказал Зинченко.

    Украинец выступал за «Уфу» с февраля 2015-го по июль 2016-го года.

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    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

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