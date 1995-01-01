«Чемпионат»: место Мещерякова в «Локомотиве» может занять заместитель гендиректора РЖД

Было бы логично... Потмо что РЖД - главный спонсор Локомотива уже много лет... Должен и главой директоров стать челвоек оттуда... А не всякие кикнадзы с мещеряковыми...
Заместитель гендиректора РЖД Александр Плутник может стать новым главой совета директоров «Локомотива», сообщают источники «Чемпионата», близкие к РЖД.
На данный момент совет директоров возглавляет Анатолий Мещеряков.
- Сегодня, 23 декабря, Василий Кикнадзе объявил об уходе с поста гендиректора «Локомотива».
- Сменить Кикнадзе может генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.
- Кикнадзе назначили в декабре 2018 года.