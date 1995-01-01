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    «Чемпионат»: место Мещерякова в «Локомотиве» может занять заместитель гендиректора РЖД

    Заместитель гендиректора РЖД Александр Плутник может стать новым главой совета директоров «Локомотива», сообщают источники «Чемпионата», близкие к РЖД.

    На данный момент совет директоров возглавляет Анатолий Мещеряков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2395

      AZ 54 минуты назад

      Было бы логично... Потмо что РЖД - главный спонсор Локомотива уже много лет... Должен и главой директоров стать челвоек оттуда... А не всякие кикнадзы с мещеряковыми...

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