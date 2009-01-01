Daily Mail: Артета продолжит тренировать «Арсенал» и получит деньги на зимние трансферы

Трансферы, которые нужны Арсеналу, не укладываются ни в одну сумму, которую может выделить Стэн Кронке! Усиление нужно в каждую линию, кроме вратарской, и причём топовое усиление.
Руководство «Арсенала» пока не собирается увольнять главного тренера команды Микеля Артету.
По информации Daily Mail, клуб поддерживает испанского специалиста и готов выделить ему деньги на усиление состава во время зимнего трансферного окна.
Приоритетной целью для лондонцев станет креативный полузащитник.
- «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета на четыре очка.
- Артета возглавляет команду с декабря 2019 года.