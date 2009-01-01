Daily Mail: Артета продолжит тренировать «Арсенал» и получит деньги на зимние трансферы

Руководство «Арсенала» пока не собирается увольнять главного тренера команды Микеля Артету.

По информации Daily Mail, клуб поддерживает испанского специалиста и готов выделить ему деньги на усиление состава во время зимнего трансферного окна.

Приоритетной целью для лондонцев станет креативный полузащитник.