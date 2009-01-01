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    Daily Mail: Артета продолжит тренировать «Арсенал» и получит деньги на зимние трансферы

    Руководство «Арсенала» пока не собирается увольнять главного тренера команды Микеля Артету.

    По информации Daily Mail, клуб поддерживает испанского специалиста и готов выделить ему деньги на усиление состава во время зимнего трансферного окна.

    Приоритетной целью для лондонцев станет креативный полузащитник.

    • «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета на четыре очка.
    • Артета возглавляет команду с декабря 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +650

      ARSteven89 31 минуту назад

      Трансферы, которые нужны Арсеналу, не укладываются ни в одну сумму, которую может выделить Стэн Кронке! Усиление нужно в каждую линию, кроме вратарской, и причём топовое усиление.

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      Рейтинг: +5433

      серега кашин 1 час назад

      еще пару поражений и вылетит как пробка

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      Рейтинг: +10232

      DeStar 1 час назад

      ага, готов клуб выделить деньги. сколько? лямов 30? ведь даже 70 лямов для арсенала это сумма уже из рук вон выходящая, пару раз всего пробивали) Когда арсенал успел стать такой нищетой? его бюджет на каком уровне ? клубов типа лидс? кп? фулхем?

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