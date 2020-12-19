«Раскачаем субботний вечер». «Динамо» опубликовало плейлист Шиманьски

Пресс-служба «Динамо» показала болельщикам, какую музыку слушает полузащитник Себастьян Шиманьски. Видео доступно ниже. Там есть такие исполнители, как Макс Барских, Samra и другие.

«Раскачаем субботний вечер подборкой треков от Себы», – написало «Динамо».

Шиманьски – лидер РПЛ по голевым пасам в сезоне (5).

«Динамо» идет в таблице 6-м.

2021 год москвичи начнут матчем 1/8 финала Кубка России против «Спартака».