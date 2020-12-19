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    «Раскачаем субботний вечер». «Динамо» опубликовало плейлист Шиманьски

    Пресс-служба «Динамо» показала болельщикам, какую музыку слушает полузащитник Себастьян Шиманьски. Видео доступно ниже. Там есть такие исполнители, как Макс Барских, Samra и другие.

    «Раскачаем субботний вечер подборкой треков от Себы», – написало «Динамо».

    • Шиманьски – лидер РПЛ по голевым пасам в сезоне (5).
    • «Динамо» идет в таблице 6-м.
    • 2021 год москвичи начнут матчем 1/8 финала Кубка России против «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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