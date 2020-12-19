«Раскачаем субботний вечер». «Динамо» опубликовало плейлист Шиманьски

Пресс-служба «Динамо» показала болельщикам, какую музыку слушает полузащитник Себастьян Шиманьски. Видео доступно ниже. Там есть такие исполнители, как Макс Барских, Samra и другие.
«Раскачаем субботний вечер подборкой треков от Себы», – написало «Динамо».
- Шиманьски – лидер РПЛ по голевым пасам в сезоне (5).
- «Динамо» идет в таблице 6-м.
- 2021 год москвичи начнут матчем 1/8 финала Кубка России против «Спартака».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Динамо»