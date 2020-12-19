«Локомотив» продлил контракт с Рыбусом

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«Локомотив» объявил о подписании нового контракта с левым защитником Мацеем Рыбусом.
Клуб воспользовался опцией продления соглашения с 31-летним футболистом до конца следующего сезона.
- Поляк выступает за «Локо» с июля 2017 года.
- В активе Рыбуса 97 матчей, два гола и пять ассистов.
Мацей Рыбус остается в «Локомотиве» до 2022 года!Контракт @maciej31rybus автоматически продлен до конца сезона 2021/22.— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 19, 2020