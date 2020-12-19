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    «Локомотив» продлил контракт с Рыбусом

    «Локомотив» объявил о подписании нового контракта с левым защитником Мацеем Рыбусом.

    Клуб воспользовался опцией продления соглашения с 31-летним футболистом до конца следующего сезона.

    • Поляк выступает за «Локо» с июля 2017 года.
    • В активе Рыбуса 97 матчей, два гола и пять ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

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      -1
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      Рейтинг: +2004

      PAREVG. 46 минут назад

      Хорошо, полезный игрок.

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      Рейтинг: +747

      Mr Green > PAREVG. 6 минут назад

      только вот чем? позицию держит плохо, часто привозит на ровном месте, подать не может нормально, пробить уже тоже.

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      Рейтинг: +3024

      raritet 1 час назад

      Это хорошая новость.

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      Рейтинг: +27176

      zra78 > raritet 1 час назад

      Для нас хорошая новость: выгонка грузина с лысым....

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