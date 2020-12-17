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    «Химки» при Черевченко набрали в РПЛ 22 очка. Лучше в этот период выступил только «Зенит»

    «Химки» под руководством главного тренера Игоря Черевченко провели 11 встреч РПЛ. Они набрали 22 очка.

    Лучше в этот отрезок выступил только «Зенит» (24 очка). До Черевченко химчан тренировал Дмитрий Гунько.

    • «Химки» не проигрывают в РПЛ 6 матчей подряд.
    • В таблице команда идет 11-й.
    • 2021 год «Химки» начнут матчем 1/8 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Романа Герасимова

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9703

      paracetamol 1 час назад

      Зенит всегда лучший и химиков надрал нехило!

      2
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      Рейтинг: -48

      Nariman27 > paracetamol 1 час назад

      все видели как этого лучшего сношали в европе

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41413

      MaxRnD 2 часа назад

      Черевченко - красавчик, Кухарчук - супер, Химки - бомба

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2283

      _Marqella_ > MaxRnD 1 час назад

      Макс привет....Да,нельзя с тобой не согласиться......Черевченко точно красавчик....

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