«Химки» при Черевченко набрали в РПЛ 22 очка. Лучше в этот период выступил только «Зенит»

«Химки» под руководством главного тренера Игоря Черевченко провели 11 встреч РПЛ. Они набрали 22 очка.

Лучше в этот отрезок выступил только «Зенит» (24 очка). До Черевченко химчан тренировал Дмитрий Гунько.

«Химки» не проигрывают в РПЛ 6 матчей подряд.

В таблице команда идет 11-й.

2021 год «Химки» начнут матчем 1/8 финала Кубка России против «Крыльев Советов».