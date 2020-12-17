«Химки» при Черевченко набрали в РПЛ 22 очка. Лучше в этот период выступил только «Зенит»

Зенит всегда лучший и химиков надрал нехило!
«Химки» под руководством главного тренера Игоря Черевченко провели 11 встреч РПЛ. Они набрали 22 очка.
Лучше в этот отрезок выступил только «Зенит» (24 очка). До Черевченко химчан тренировал Дмитрий Гунько.
- «Химки» не проигрывают в РПЛ 6 матчей подряд.
- В таблице команда идет 11-й.
- 2021 год «Химки» начнут матчем 1/8 финала Кубка России против «Крыльев Советов».
Последние 11 туров в РПЛ, когда Черевченко поменял великого ГунькоЗенит: 24 очкаХимки: 22ЦСКА: 18 (21 при победе над Ростовом)Ростов: 18 (победы над ЦСКА не будет)Спартак: 18Сочи: 18Краснодар: 16Локо: 16Динамо: 15— Роман Герасимов (@romanger89) December 17, 2020