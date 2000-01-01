«Мутко против»: в Санкт-Петербурге пропал один из задержанных фанатов «Спартака»

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Телеграм-каналу «Мутко против» стало известно о пропаже в Санкт-Петербурге фаната «Спартака».
По информации источника, один из болельщиков московской команды, задержанных за демонстрацию баннера «фанат не преступник», подписал в полиции протокол об освобождении, после чего его увели в неизвестном направлении. С тех пор он не выходит на связь.
Двое других задержанных были отправлены в суд, а пропавший избежал этой участи, поскольку, как выяснилось, баннер он не держал.
В среду «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. В начале матча на трибунах «Газпром Арены» произошел конфликт между фанатами двух команд. По факту инцидента также возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».