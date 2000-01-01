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    «Мутко против»: в Санкт-Петербурге пропал один из задержанных фанатов «Спартака»

    Телеграм-каналу «Мутко против» стало известно о пропаже в Санкт-Петербурге фаната «Спартака».

    По информации источника, один из болельщиков московской команды, задержанных за демонстрацию баннера «фанат не преступник», подписал в полиции протокол об освобождении, после чего его увели в неизвестном направлении. С тех пор он не выходит на связь.

    Двое других задержанных были отправлены в суд, а пропавший избежал этой участи, поскольку, как выяснилось, баннер он не держал.

    В среду «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. В начале матча на трибунах «Газпром Арены» произошел конфликт между фанатами двух команд. По факту инцидента также возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии12
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      Рейтинг: +9

      lxoex3848 1 час назад

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      Рейтинг: +7496

      alp 2 часа назад

      "а был ли мальчик?"

      0
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      Рейтинг: +9703

      paracetamol 4 часа назад

      На мясокомбинат отвели?

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      Рейтинг: +7153

      Вомбат 5 часов назад

      Не только Мутко против, а и горбатому ежу ясно -- раз не выходит на связь, значит похитил Газпром.

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      Рейтинг: 0

      fabo45 5 часов назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +180

      свинка справеднутости 5 часов назад

      Надо ларьки с шавермой рядом со стадионом трухануть

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      Рейтинг: +892

      Микояновский мясокомбинат 6 часов назад

      Наверное его Дзюба отловил...)))

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      Рейтинг: +14644

      vladimir-7 6 часов назад

      Раз легавые напрасно задержали, то они должны проводить и посадить
      на поезд (самолет) невиновного.

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      Рейтинг: +170

      alarm2 6 часов назад

      да их СОТНИ! тех хряков, которые внезапно пропали после игры по срочным делам! некоторые до сих пор рылы на бомбардир не высовывают. позор!

      -2
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      Рейтинг: +5314

      nik55 > alarm2 6 часов назад

      пасть закрой

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      Рейтинг: +5137

      afw13 > alarm2 3 часа назад

      не смешно, там реально человек пропал.

      1
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      Рейтинг: +43832

      portero 6 часов назад

      У любовницы завис, а жена ищет???

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