«Мутко против»: в Санкт-Петербурге пропал один из задержанных фанатов «Спартака»

Телеграм-каналу «Мутко против» стало известно о пропаже в Санкт-Петербурге фаната «Спартака».

По информации источника, один из болельщиков московской команды, задержанных за демонстрацию баннера «фанат не преступник», подписал в полиции протокол об освобождении, после чего его увели в неизвестном направлении. С тех пор он не выходит на связь.

Двое других задержанных были отправлены в суд, а пропавший избежал этой участи, поскольку, как выяснилось, баннер он не держал.

В среду «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. В начале матча на трибунах «Газпром Арены» произошел конфликт между фанатами двух команд. По факту инцидента также возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».