Андре Силва в последних 15 играх Бундеслиги поучаствовал в 15 голах

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Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва в последних 15 встречах Бундеслиги набрал 15 очков по системе «гол+пас». Накануне он поучаствовал во всех голах команды в матче против «Боруссии» М (3:3).
В последних 15 матчах Силва забил 13 мячей, сделал две результативные передачи.
- Рынок оценивает 25-летнего форварда в 28 миллионов евро.
- В текущем сезоне Бундеслиги Силва провел 11 матчей, забил 9 голов, сделал 2 результативных паса.
- «Айнтрахт» занимает в таблице 9-е место.