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    Андре Силва в последних 15 играх Бундеслиги поучаствовал в 15 голах

    Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва в последних 15 встречах Бундеслиги набрал 15 очков по системе «гол+пас». Накануне он поучаствовал во всех голах команды в матче против «Боруссии» М (3:3).

    В последних 15 матчах Силва забил 13 мячей, сделал две результативные передачи.

    • Рынок оценивает 25-летнего форварда в 28 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Бундеслиги Силва провел 11 матчей, забил 9 голов, сделал 2 результативных паса.
    • «Айнтрахт» занимает в таблице 9-е место.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5428

      серега кашин 6 часов назад

      за такме деньги айнтрахт точно его не отдаст

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      Рейтинг: +10956

      Cules2013 > серега кашин 2 часа назад

      почему нет? он из Милана пришёл как сбитый лётчик за смешные 3 млн. Навар огромный. К тому же, больше никто дать, возможно и не рискнёт, учитывая, что один раз в новом клубе он уже жёстко провалился.
      Разумеется, если они вообще собираются его продавать.

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