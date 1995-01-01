Андре Силва в последних 15 играх Бундеслиги поучаствовал в 15 голах

Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва в последних 15 встречах Бундеслиги набрал 15 очков по системе «гол+пас». Накануне он поучаствовал во всех голах команды в матче против «Боруссии» М (3:3).

В последних 15 матчах Силва забил 13 мячей, сделал две результативные передачи.