АПЛ. «Манчестер Сити» не смог обыграть «Вест Бромвич»

Сити лихорадит жёстко, но до 1 места ТТХ отрыв 5 очков, а топ-4 в пределах 3-х очков. В прошлом сезоне Ливерпуль стартовал космически, но в этом году, все из топ-6 играют примерно одинаково, поэтому, как ни пародоксально, но при более худшем старте Сити имеет больше шансов на чемпионство, чем год назад.
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в матче 13-го тура АПЛ.
«Бромвич» набрал очки во второй раз за семь последних матчей. Команда идет на 19-м месте в АПЛ.
«Сити» делит шестую строчку АПЛ с четырьмя командами.
Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур
Манчестер Сити – Вест Бромвич – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Гюндоган, 30; 1:1 – Диаш (автогол), 43.