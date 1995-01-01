АПЛ. «Манчестер Сити» не смог обыграть «Вест Бромвич»

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в матче 13-го тура АПЛ.

«Бромвич» набрал очки во второй раз за семь последних матчей. Команда идет на 19-м месте в АПЛ.

«Сити» делит шестую строчку АПЛ с четырьмя командами.

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Манчестер Сити – Вест Бромвич – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Гюндоган, 30; 1:1 – Диаш (автогол), 43.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ