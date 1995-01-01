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    АПЛ. «Манчестер Сити» не смог обыграть «Вест Бромвич»

    «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в матче 13-го тура АПЛ.

    «Бромвич» набрал очки во второй раз за семь последних матчей. Команда идет на 19-м месте в АПЛ.

    «Сити» делит шестую строчку АПЛ с четырьмя командами.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

    Манчестер Сити – Вест Бромвич – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гюндоган, 30; 1:1 – Диаш (автогол), 43.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10956

      Cules2013 2 часа назад

      Сити лихорадит жёстко, но до 1 места ТТХ отрыв 5 очков, а топ-4 в пределах 3-х очков. В прошлом сезоне Ливерпуль стартовал космически, но в этом году, все из топ-6 играют примерно одинаково, поэтому, как ни пародоксально, но при более худшем старте Сити имеет больше шансов на чемпионство, чем год назад.

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      Рейтинг: +2381

      SarJr 15 часов назад

      жееесть. еще минус одна ставочка

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