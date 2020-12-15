АПЛ. «Вулверхэмптон» вырвал победу у «Челси» в компенсированное время

значит в предыдущих турах ставлю на ничью и победу вулвз, а они безнадежно сливают ливеру и вилле. думаю, ок, ставлю на 0:3, в итоге...... Я конечно симпатизирую волкам и жутко ненавижу челси, но это уже перебор))))
«Вулверхэмптон» победил «Челси» в матче 13-го утра АПЛ.
На 49-й минуте отличился форвард «Челси» Оливье Жиру. В середине второго тайма счет сравнял Даниэль Поденсе.
На пятой добавленной к основному времени матча минуте победу хозяевам принес Педру Нету.
Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур
Вулверхэмптон – Челси – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Жиру, 49; 1:1 – Поденсе, 66; 2:1 – Нету, 90+5.