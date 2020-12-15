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    АПЛ. «Вулверхэмптон» вырвал победу у «Челси» в компенсированное время

    «Вулверхэмптон» победил «Челси» в матче 13-го утра АПЛ.

    На 49-й минуте отличился форвард «Челси» Оливье Жиру. В середине второго тайма счет сравнял Даниэль Поденсе.

    На пятой добавленной к основному времени матча минуте победу хозяевам принес Педру Нету.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

    Вулверхэмптон – Челси – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Жиру, 49; 1:1 – Поденсе, 66; 2:1 – Нету, 90+5.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2020 22:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2381

      SarJr 16 часов назад

      значит в предыдущих турах ставлю на ничью и победу вулвз, а они безнадежно сливают ливеру и вилле. думаю, ок, ставлю на 0:3, в итоге...... Я конечно симпатизирую волкам и жутко ненавижу челси, но это уже перебор))))

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      Рейтинг: -568

      СуперПАВ9 > SarJr 5 часов назад

      Ставки это зло

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      Рейтинг: -408

      net zenit1967 16 часов назад

      МОЛОДЦЫ!ПОМОГЛИ !СТАВКА ПРОШЛА

      0
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      Рейтинг: -568

      СуперПАВ9 > net zenit1967 5 часов назад

      Ставки зло

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