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    ЭСК: судья правильно не назначил два пенальти в ворота «Сочи»

    Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором было рассмотрено обращение «Спартака» по поводу качества судейства в матче с «Сочи».

    «Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 45-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч попадает в тело футболиста «Сочи» №15 Ибрагима Цаллагова, правая рука которого находится в естественном положении и не делает тело неестественно больше. Неакцентированный возможный контакт руки и мяча в продолжении эпизода не является основанием для назначения 11-метрового удара.

    Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 54-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Сочи» №15 Ибрагим Цаллагов инициировал нормальный игровой контакт с футболистом «Спартака» №2 Самюэлем Жиго. Игрок атакующей команды при этом совершил падение по собственной инициативе, когда, почувствовав сопротивление в верхней части туловища со стороны №15 «Сочи» Ибрагима Цаллагова, он поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча», – говорится в сообщении пресс-службы РФС.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 15:25
    Комментарии54
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      Рейтинг: +397

      GammiD 31 минуту назад

      Помойка. На 45 точно был...

      0
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      Рейтинг: +10270

      JTherry 1 час назад

      ЭСК: все решения по пенальти были верными...
      PS от ЭСК: а иначе и быть не могло...

      1
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      Рейтинг: -138

      Спартач80 1 час назад

      Что прекратило то,животное?=)))Ты продолжай,минусуй дальше,вы мразоты,мнение о вас уже сформировалось-не стесняйся=)))

      1
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      Рейтинг: +7029

      ivany4 1 час назад

      Правильно сказали, в чемпионате России играют по правилам газпрема.
      Можно сделать просто, отдать сразу первое место глупцам с северной окраины, и дальше продолжать спокойно ЧР. А что бы они были спокойно, можно выйти и постоять всю игру, или не выходить на игру с радужными.
      Разрушить футбол ради своей прихоти просто, поднимать его потом будет сложно.

      2
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      Рейтинг: -138

      Спартач80 1 час назад

      пи*ерский грязь проснулся,пошли минуса с клонов рисби?=))))До чего же вы мерзкие,пи*ерские фантики=)))

      2
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      Рейтинг: +81450

      zigbert 2 часа назад

      Эта комиссия сама наверное запуталась в своих умозаключениях и выкладках.

      5
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      Рейтинг: +1798

      Евгений Агеев 2 часа назад

      Гнать надо вас всех оттуда ссаным веником. Писатели-фантасты-питерасты. Где такое вообще есть кроме России, чтобы футбольным союзом, телевидением и судейским корпусом управляла фактически одна компания, которая аффилирована сразу с несколькими клубами лиги. Что хотят, то и делают. Читать противно...

      5
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      Рейтинг: +330

      dva064 2 часа назад

      Как уже это достало,,,,,,Газпром всё под себя подгрёб,,,ВАР,,,Матч тв(комментаторы тоже естественно по указке работают),теперь и ЭСК туда же,,,,болел вообще за дураков держут,,,будто мы правил не знаем и глаз у нас нет ,,,

      5
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      Рейтинг: +2574

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Ох и визгу-то. С игры надо забивать, как Нобоа, а уповать на судью - удел никчемных.

      -1
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      Рейтинг: +425

      Chingis17rus > Из Твери Леха 1 час назад

      Так сложно сильно. Неудачники обычно кого то выбирают виноватым.

      0
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      Рейтинг: +19765

      Боцман59rus > Из Твери Леха 31 минуту назад

      Удел никчемных в лиге сосать, послекупленного чемпионства

      0
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      Рейтинг: +6141

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Игру рукой, на 45 минуте, ПОЧЕМУ-то в трансляции путём и не повторили.
      Операторы Матч-ТВ за ВАР отвечают или кто ?
      Момент с Жиго я бы оценил как 50/50.
      В итоге противостояния Спартака с Сочи получаем , в Москве 2 пенальти в ворота москвичей , в Сочи 2 неназначенных в ворота южан.
      Ангажированность на лицо !!!
      Кто руководит Сочи ? Ротенберг. Друг Пу и выходец из легендарного кооператива " Озеро".
      Какие ещё вопросы есть ? Только после ухода царя, в нашей стране и в футболе в частности можно будет хоть что-то изменить.
      Сейчас везде и во всём , что хотят то и воротят.

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