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  • ЭСК: судья правильно не назначил два пенальти в ворота «Сочи»

ЭСК: судья правильно не назначил два пенальти в ворота «Сочи»

15 декабря 2020, 15:25
44

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором было рассмотрено обращение «Спартака» по поводу качества судейства в матче с «Сочи».

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 45-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч попадает в тело футболиста «Сочи» №15 Ибрагима Цаллагова, правая рука которого находится в естественном положении и не делает тело неестественно больше. Неакцентированный возможный контакт руки и мяча в продолжении эпизода не является основанием для назначения 11-метрового удара.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 54-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Сочи» №15 Ибрагим Цаллагов инициировал нормальный игровой контакт с футболистом «Спартака» №2 Самюэлем Жиго. Игрок атакующей команды при этом совершил падение по собственной инициативе, когда, почувствовав сопротивление в верхней части туловища со стороны №15 «Сочи» Ибрагима Цаллагова, он поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча», – говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак
Комментарии (44)
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NewLife
1608036600
Здорово ! Теперь возьмем на заметку эти судейские перлы и будем применять их к синиту: "Неакцентированный возможный контакт руки и мяча в продолжении эпизода не является основанием для назначения 11-метрового удара." "почувствовав сопротивление в верхней части туловища со стороны №15 «Сочи» Ибрагима Цаллагова, он поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча" Вот умора !!! Надо в уефу послать, чтобы там посмеялись. Пока бомжи у власти в РФС, обращаться к их структурам бесполезно. Результаты такого подхода и такого судейства мы все недавно лицезрели в Европе.
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партизан84
1608036638
"это рука - у того, у кого надо рука"
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Kollljan
1608036674
То что Спартачи уповают на пенальти, виртуозно падая в штрафной, это видят все. Это просто стыдобища какая - то.
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slavа0508
1608037078
Да уж ,,,это рука ,,бога" наверное была,,,У Ларсона значит была рука хотя невозможно рассмотреть,,,а у игрока Сочи очевидная рука без повтора видно было,,,,,ну наверное кому то можно,,,,
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maior-60
1608038401
Это и ежу понятно, что все спорные моменты будут трактоваться в пользу газпромовских выкормышей.
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SaveAS
1608038513
Видать кто-то дал команду судьям, главная цель что бы дутый чемпион ушел в отрыв от ближайших конкурентов (ЦСКА и Спартака), даже МАТЧ ТВ помогает в этом! Это как так можно, народу показывать вообще другой эпизод связанный с рукой! Одним словом ПОЗОР нашему чемпионату, судейскому комитету и каналу матч тв, хотя им уже давно позор! Показывают футбол в основном по коммерческому каналу.
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Fusballer
1608038621
Даже при плохой игре Спартака Сочи требовалась помощь арбитра и ВАР. Насколько же убог филиал бомжовской помойки)))
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Y@RDO
1608038745
Я болельщик со стажем, многое повидал в нашем футболе, но то что происходит последние 1,5 года примерно, после прихода дюкова, кашаи и им подобным негодяям.... - это даже беспределом не назовёшь, это явно новый уровень!
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Нуф-Нуф
1608038746
Дутого чемпиона опять всеми правдами и неправдами будут тащить за уши на 1-е место.
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DOCTOR PENALTY
1608038802
Ибрагим Цаллагов инициировал нормальный контакт с Самюэлем Жиго... Зря время не терял в Зените, от дзюбы с азмункой многому можно научиться.
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