ЭСК: судья правильно не назначил два пенальти в ворота «Сочи»

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором было рассмотрено обращение «Спартака» по поводу качества судейства в матче с «Сочи».

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 45-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч попадает в тело футболиста «Сочи» №15 Ибрагима Цаллагова, правая рука которого находится в естественном положении и не делает тело неестественно больше. Неакцентированный возможный контакт руки и мяча в продолжении эпизода не является основанием для назначения 11-метрового удара.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» на 54-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Сочи» №15 Ибрагим Цаллагов инициировал нормальный игровой контакт с футболистом «Спартака» №2 Самюэлем Жиго. Игрок атакующей команды при этом совершил падение по собственной инициативе, когда, почувствовав сопротивление в верхней части туловища со стороны №15 «Сочи» Ибрагима Цаллагова, он поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча», – говорится в сообщении пресс-службы РФС.