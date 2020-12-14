«Рубин» арендовал японца Сайто

Маленький конечно какой то, между ног будет путаться. посмотрим. пока трансферы хорошие были.
Полузащитник «Сенан Бельмаре» Мицуки Сайто перешел в «Рубин».
Казанский клуб объявил об аренде 21-летнего футболиста на полтора года с правом выкупа.
- Сайто – воспитанник «Сенан Бельмаре».
- В чемпионате Японии хавбек провел 75 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
Соглашение рассчитано на 1,5 года с правом выкупаПодробнее – https://t.co/RX0Kwdbt5a pic.twitter.com/2Ih1PGcpD5— «Рубин» Казань (@fcrk) December 14, 2020