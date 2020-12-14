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    «Рубин» арендовал японца Сайто

    Полузащитник «Сенан Бельмаре» Мицуки Сайто перешел в «Рубин».

    Казанский клуб объявил об аренде 21-летнего футболиста на полтора года с правом выкупа.

    • Сайто – воспитанник «Сенан Бельмаре».
    • В чемпионате Японии хавбек провел 75 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5397

      Рубинище 2 часа назад

      Маленький конечно какой то, между ног будет путаться. посмотрим. пока трансферы хорошие были.

      0
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      Рейтинг: +1745

      petrucho-spb 5 часов назад

      На продажу готовят.

      0
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      Рейтинг: +19376

      DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Казань слегка прищурилась.)

      0
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      Рейтинг: +3419

      InterMilLano1908 7 часов назад

      Нового Хонду будет делать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12168

      alarm 7 часов назад

      в фильме "начало" был японец сайто, хитрый такой

      1
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      Рейтинг: +451

      El_Chori 8 часов назад

      Бл, Лёня, надеюсь ты знаешь, что делаешь...
      Возвращай Данченко и Зурико лучше!

      0
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      Рейтинг: +5397

      Рубинище > El_Chori 2 часа назад

      Зурико то куда, на лавку? пусть играет а не кукурузу сторожит.

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