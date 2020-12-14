«Рубин» арендовал японца Сайто

Полузащитник «Сенан Бельмаре» Мицуки Сайто перешел в «Рубин».

Казанский клуб объявил об аренде 21-летнего футболиста на полтора года с правом выкупа.

Сайто – воспитанник «Сенан Бельмаре».

В чемпионате Японии хавбек провел 75 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.

Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.