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    Семин: «За такие результаты нужно спрашивать с Кикнадзе и Мещерякова. Пусть объясняют, в чем причина»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился наблюдениями от матча команды с «Краснодаром».

    • «Локо» уступил со счетом 0:5.
    • Это крупнейшее поражение для клуба в чемпионате России.
    • Команда занимает седьмое место в РПЛ.

    «Матч смотрел. У меня нет никаких комментариев. Комментарии должны давать два человека – Мещеряков и Кикнадзе. За такие результаты нужно спрашивать с них. Пусть объясняют, в чем причина», – сказал Семин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2020 19:51
    Комментарии36
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      Рейтинг: +295

      mama1991 1 час назад

      казахи с 21 года урезают бюджет проффутбола в два раза. эти деньги пустят на массовый спорт! Когда путин закончит все это безобразие у нас??? странно что руководство ржд, газпрома, лукойла итд не видят очевидного? какие цели приследуют понятно, но ведь результата нет до сих пор....

      0
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      Рейтинг: +81348

      zigbert 3 часа назад

      Правоту Семина трудно оспорить.

      1
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      Рейтинг: +575

      xkixerx 12 часов назад

      Сейчас будет очередное от Мещерякова "0-5?? Бред не комментирую"

      1
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      Рейтинг: +463

      RJM555 12 часов назад

      ***** , ведь чем хуже наши тренеры от этого лысого черта которые сейчас сидят без работы - Тихонов, Семин Евсеев .......

      0
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 18 часов назад

      Правильно, довели воры чемпионов Шпалыча до мерзкого состояния!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner 21 час назад

      Да бабло они тупо пилят. А вот куда руководство РЖД смотрит?

      3
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      Рейтинг: +3338

      mutabor0992 21 час назад

      Палыч -ПРАВ!!!

      2
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      Рейтинг: +13439

      derrik2000 21 час назад

      Палыч, конечно, в своём знаменитом "петушке" и СЕЙЧАС с фигой в кармане, чувствует себя победителем.
      Моральным победителем.
      Оно, наверное, правильно.

      0
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      Рейтинг: +10237

      JTherry 23 часа назад

      Кикнадзе боится давать интервью Нобелю: после его роликов были уволены - Газизов и Новиков, теперь на очереди - Ганчаренко...)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1990

      PAREVG. 23 часа назад

      Они, уроды, сняли шПалыча, хотя положение было куда лучше чем сейчас, и при том они не дали шПалычу денег на трансферы.
      За такую деятельность, их снимать надо,

      6
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      Рейтинг: +1990

      PAREVG. > PAREVG. 23 часа назад

      Хотя нет, не снимать, за их деятельность, они достойны участи Сергея Лазо.

      3
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      Рейтинг: +3338

      mutabor0992 > PAREVG. 21 час назад

      У нас участи лазо все правительство достойно...

      2
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      Рейтинг: +874

      Граф2019 > mutabor0992 20 часов назад

      у вас ус отклеился...

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      Рейтинг: +1990

      PAREVG. > mutabor0992 16 часов назад

      Это да, но, грызун с хохлом в первую очередь.

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