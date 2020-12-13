Семин: «За такие результаты нужно спрашивать с Кикнадзе и Мещерякова. Пусть объясняют, в чем причина»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился наблюдениями от матча команды с «Краснодаром».

«Локо» уступил со счетом 0:5.

Это крупнейшее поражение для клуба в чемпионате России.

Команда занимает седьмое место в РПЛ.

«Матч смотрел. У меня нет никаких комментариев. Комментарии должны давать два человека – Мещеряков и Кикнадзе. За такие результаты нужно спрашивать с них. Пусть объясняют, в чем причина», – сказал Семин.