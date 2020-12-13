Семин: «За такие результаты нужно спрашивать с Кикнадзе и Мещерякова. Пусть объясняют, в чем причина»

казахи с 21 года урезают бюджет проффутбола в два раза. эти деньги пустят на массовый спорт! Когда путин закончит все это безобразие у нас??? странно что руководство ржд, газпрома, лукойла итд не видят очевидного? какие цели приследуют понятно, но ведь результата нет до сих пор....
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился наблюдениями от матча команды с «Краснодаром».
- «Локо» уступил со счетом 0:5.
- Это крупнейшее поражение для клуба в чемпионате России.
- Команда занимает седьмое место в РПЛ.
«Матч смотрел. У меня нет никаких комментариев. Комментарии должны давать два человека – Мещеряков и Кикнадзе. За такие результаты нужно спрашивать с них. Пусть объясняют, в чем причина», – сказал Семин.