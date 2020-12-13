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    «Спартак» прервал девятиматчевую голевую гостевую серию в РПЛ, «Сочи» не уступает дома 15 встреч подряд

    «Спартак» не смог забить в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Это значит, что прервалась их серия из девяти гостевых встреч чемпионата России с голами. Последний безголевой выезд был как раз в Сочи летом.

    «Сочи» не проигрывает дома в РПЛ на протяжении 15 матчей. Последнее поражение было весной.

    • «Спартак» идет в таблице 2-м.
    • «Сочи» занимает 5-е место.
    • Последний перед зимней паузой тур состоится на следующей неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2020 08:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      aleks 265814 13 декабря, 17:55

      Отставки Тедеско ждать не надо. .Как играл кононов с этим составом мы видели .Если судья нормально судил то Спартак Разгромил бы сочи.С каких пор прижатая рука считается игра рукой.ЛАРССОН ПРИНИМАЛ МЯЧ С ПРИЖАТЫМИ К ТУЛОВИЩУ РУКАМИ.И где здесь рука игрой,но вмешался вар где судьи с питера и все надо гол отменить.КАК играл зенит прошлый год с помощью судей все видели.А в евролиге судят нормальные судьи ,не купленные и где победы зенита - нигде.

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      Рейтинг: +1961

      OldenVad 13 декабря, 13:03

      На игру спартака уже смотреть страшно, плакать хочется. Жду отставки Тодеско, сил больше нет.

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      Рейтинг: +18350

      silver29 13 декабря, 10:43

      ущербная тактическая схема тедески это отсутствие атаки ((((

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