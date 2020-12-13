«Спартак» прервал девятиматчевую голевую гостевую серию в РПЛ, «Сочи» не уступает дома 15 встреч подряд

Отставки Тедеско ждать не надо. .Как играл кононов с этим составом мы видели .Если судья нормально судил то Спартак Разгромил бы сочи.С каких пор прижатая рука считается игра рукой.ЛАРССОН ПРИНИМАЛ МЯЧ С ПРИЖАТЫМИ К ТУЛОВИЩУ РУКАМИ.И где здесь рука игрой,но вмешался вар где судьи с питера и все надо гол отменить.КАК играл зенит прошлый год с помощью судей все видели.А в евролиге судят нормальные судьи ,не купленные и где победы зенита - нигде.
«Спартак» не смог забить в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Это значит, что прервалась их серия из девяти гостевых встреч чемпионата России с голами. Последний безголевой выезд был как раз в Сочи летом.
«Сочи» не проигрывает дома в РПЛ на протяжении 15 матчей. Последнее поражение было весной.
- «Спартак» идет в таблице 2-м.
- «Сочи» занимает 5-е место.
- Последний перед зимней паузой тур состоится на следующей неделе.