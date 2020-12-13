«Спартак» прервал девятиматчевую голевую гостевую серию в РПЛ, «Сочи» не уступает дома 15 встреч подряд

«Спартак» не смог забить в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Это значит, что прервалась их серия из девяти гостевых встреч чемпионата России с голами. Последний безголевой выезд был как раз в Сочи летом.

«Сочи» не проигрывает дома в РПЛ на протяжении 15 матчей. Последнее поражение было весной.