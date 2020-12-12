АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» голов в дерби не забили, «Ньюкасл» обыграл «Вест Бромвич»

Сити гони уже хвардиолу обратно в барсу! Он себя изжил в СИТИ. Ссаны юнайтед, где один фернандеш игрок нормальный, обыграть не смогли! Никаких перемен, бронелобый Лиги чемпионов с ним не выиграть, да и чемпионат! С таким ливером!
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в дерби. На неделе обе команды проводили матчи Лиги чемпионов.
В другой встрече «Ньюкасл» обыграл «Вест Бромвич», который идет в зоне вылета.
Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:0
Ньюкасл – Вест Бромвич – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Альмирон, 1; 1:1 – Ферлонг, 50; 2:1 – Гэйл, 82.