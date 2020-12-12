АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» голов в дерби не забили, «Ньюкасл» обыграл «Вест Бромвич»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в дерби. На неделе обе команды проводили матчи Лиги чемпионов.

В другой встрече «Ньюкасл» обыграл «Вест Бромвич», который идет в зоне вылета.

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:0

Ньюкасл – Вест Бромвич – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Альмирон, 1; 1:1 – Ферлонг, 50; 2:1 – Гэйл, 82.

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