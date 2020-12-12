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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» голов в дерби не забили, «Ньюкасл» обыграл «Вест Бромвич»

    «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в дерби. На неделе обе команды проводили матчи Лиги чемпионов.

    В другой встрече «Ньюкасл» обыграл «Вест Бромвич», который идет в зоне вылета.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

    Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:0

    Ньюкасл – Вест Бромвич – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Альмирон, 1; 1:1 – Ферлонг, 50; 2:1 – Гэйл, 82.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2020 22:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      lipatov32 12 декабря, 23:50

      Сити гони уже хвардиолу обратно в барсу! Он себя изжил в СИТИ. Ссаны юнайтед, где один фернандеш игрок нормальный, обыграть не смогли! Никаких перемен, бронелобый Лиги чемпионов с ним не выиграть, да и чемпионат! С таким ливером!

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      Рейтинг: +859

      serglider > lipatov32 13 декабря, 00:34

      Изжил - не изжил, а пока контракт не оттарабанит никуда он из МС не уйдет, стопудово у него в контракте и премиальные, и бонусы прописаны))) Так что ему грузовик понадобится, что бы все причитающиеся ему бабосы вместились))) Насчет ЛЧ, Баварию в прошлом году, в начале сезона так "штормило", что мало кто ставил на ее победу, а подишь ты! Новый тренер так преобразил игру команды, что она вынесла всех в финальной части розыгрыша и чемпионат станы взяла))) Так что тут бабка надвое сказала! Что там, по весне будет с пандемией, турниром и Гвардиолой - одному Богу известно.

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      Рейтинг: +2188

      Oldtrafford83 > lipatov32 13 декабря, 11:58

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