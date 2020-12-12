Football Italia: Эриксен покинет «Интер» в январе, им интересуются три клуба

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    Источник: Football Italia

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    12.12.2020 13:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      Ajax-88 12 декабря, 17:33

      Эриксен хорошего уровня игрок. В Арсенал не вижу смысла переходить, чтобы барахтаться в середине турнирной таблице. А в Баварии и ПСЖ можно побороться за титулы на внешней арене. В Интере не пошла игра, хотелось бы, чтобы он перезагрузил свою карьеру в другом чемпионате.

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