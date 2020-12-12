Football Italia: Эриксен покинет «Интер» в январе, им интересуются три клуба

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен сменит команду во время зимнего трансферного окна.

Как пишет Football Italia, у 28-летнего футболиста нет шансов остаться в миланском клубе после января.

На датчанина претендуют «Бавария», «ПСЖ» и «Арсенал». Возможны три варианта сделки – продажа за сумму не менее 30 миллионов евро, аренда или обмен.

«Бавария» может обменять Эриксена на Корентена Толиссо, «ПСЖ» – на Леандро Паредеса, «Арсенал» – на Гранита Джаку.