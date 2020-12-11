Салах сравнялся с Роналду по голам в АПЛ, но провел на 65 матчей меньше

На счету форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха 84 гола в АПЛ. Это столько же, сколько у бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

При этом египтянин провел на 65 матчей меньше. До «Ливерпуля» он выступал в АПЛ за «Челси».