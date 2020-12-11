Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Салах сравнялся с Роналду по голам в АПЛ, но провел на 65 матчей меньше

    На счету форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха 84 гола в АПЛ. Это столько же, сколько у бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    При этом египтянин провел на 65 матчей меньше. До «Ливерпуля» он выступал в АПЛ за «Челси».

    • Салах брал с «Ливерпулем» АПЛ, Лигу чемпионов.
    • Ливерпульцы сейчас не лидируют в таблице только ввиду дополнительных показателей.
    • Салах в списке бомбардиров сезона чемпионата Англии идет 3-м (9 голов).

    Источник: твиттер Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2020 23:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 12 декабря 2020, 09:01

      Ну как бы Салах в пике своей форме играет там, а Рон в самый пик ушел. Т.е с 18 до 24 лет играл. А так Рон эти 65 гола за 2 сезона забивает

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11