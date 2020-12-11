Салах сравнялся с Роналду по голам в АПЛ, но провел на 65 матчей меньше

Ну как бы Салах в пике своей форме играет там, а Рон в самый пик ушел. Т.е с 18 до 24 лет играл. А так Рон эти 65 гола за 2 сезона забивает
На счету форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха 84 гола в АПЛ. Это столько же, сколько у бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
При этом египтянин провел на 65 матчей меньше. До «Ливерпуля» он выступал в АПЛ за «Челси».
- Салах брал с «Ливерпулем» АПЛ, Лигу чемпионов.
- Ливерпульцы сейчас не лидируют в таблице только ввиду дополнительных показателей.
- Салах в списке бомбардиров сезона чемпионата Англии идет 3-м (9 голов).