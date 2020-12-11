Агент Миранчука: «На днях Алексей присоединится к общей группе. Ждем отрицательный тест»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал состояние своего клиента, переболевшего коронавирусом.

«Алексей чувствует себя хорошо. Симптомы легкой простуды уже давно прошли. Сейчас он еще соблюдает самоизоляцию, тренируется по индивидуальной программе по согласованию с тренерским штабом. Ждем отрицательный тест. На днях Алексей присоединится к общей группе», – сказал агент.