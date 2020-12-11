Джикия – о судействе Казарцева в матче с «Сочи»: «Об этом никто не забыл»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями перед матчем 18-го тура РПЛ с «Сочи».

«Не скажу, что мы постоянно вспоминаем о том, что случилось в концовке матча первого тура. Но, конечно, об этом никто не забыл. Сейчас спокойно готовимся к матчу, никакой обиды или чего-то подобного нет. Обычная подготовка — как к любому другому сопернику.

Посмотрели «Сочи» в четверг перед тренировкой. Общий разбор сделали: кто лидеры, кто исполняет стандарты и подобное. В пятницу еще будем смотреть уже точечно. В принципе, всех игроков у них знаем — все на слуху», – сказал Джикия.