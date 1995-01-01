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    Джикия – о судействе Казарцева в матче с «Сочи»: «Об этом никто не забыл»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями перед матчем 18-го тура РПЛ с «Сочи».

    «Не скажу, что мы постоянно вспоминаем о том, что случилось в концовке матча первого тура. Но, конечно, об этом никто не забыл. Сейчас спокойно готовимся к матчу, никакой обиды или чего-то подобного нет. Обычная подготовка — как к любому другому сопернику.

    Посмотрели «Сочи» в четверг перед тренировкой. Общий разбор сделали: кто лидеры, кто исполняет стандарты и подобное. В пятницу еще будем смотреть уже точечно. В принципе, всех игроков у них знаем — все на слуху», – сказал Джикия.

    • Василий Казарцев в матче первого круга между этими командами назначил два пенальти в ворота «Спартака».
    • Второй 11-метровый официально признан ошибочным.
    • После игры владелец столичного клуба Леонид Федун грозился сняться с чемпионата.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6263

      NewLife 14 минут назад

      Когда же тебя Тедеско посадит на скамью, балабол.

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      Рейтинг: +3834

      Cleaner 29 минут назад

      Вообще то забыли уже ВСЕ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9465

      paracetamol 41 минуту назад

      Снимайся с чемпа, нахр. Задолбали своим нытьем. Надо, чтобы Зенит 3 раздолбал вас под орех, а Зенит еще добавил по зад!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1835

      Klaido > paracetamol 35 минут назад

      вы уже в Европе своими задницами всех раздолбали под местные орехи.....

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      Рейтинг: +9465

      paracetamol > Klaido 31 минуту назад

      А рекорд свинарника остался, держится!

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