Джикия – о Дзюбе: «В штрафной он, конечно, хорош. Номер один в России»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о самых опасных футболистах в составе «Зенита».

— Кто для вас самый неудобный игрок в «Зените» в плане единоборств?

— Дзюба, что тут скрывать. В штрафной он, конечно, хорош.

— В московском матче он, делая скидку на Ерохина, кажется, даже не прыгал.

— Не прыгал. И я не прыгал — мяч был уходящий, прыгни я, могли бы оба завалиться. А он просто сделал два шага назад. В этом он, конечно, номер один в России.

— Против Азмуна легче?

— От Дзюбы знаешь, чего ждать. Знаешь его сильные качества: он хорошо цепляется за мяч, может скинуть, может развернуть тебя, если к нему прилипнуть. От Азмуна непонятно, чего ждать.

Скажем так: Дзюба предсказуемо опасный, а Азмун — непредсказуемо опасный.

«Спартак» и «Зенит» делят первое место.

Игра на «Газпром Арене» состоится в среду, 16 декабря.

Джикия: «Матчи с «Зенитом» – война. Если кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы»