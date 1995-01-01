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    Джикия – о Дзюбе: «В штрафной он, конечно, хорош. Номер один в России»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о самых опасных футболистах в составе «Зенита».

    — Кто для вас самый неудобный игрок в «Зените» в плане единоборств?

    — Дзюба, что тут скрывать. В штрафной он, конечно, хорош.

    — В московском матче он, делая скидку на Ерохина, кажется, даже не прыгал.

    — Не прыгал. И я не прыгал — мяч был уходящий, прыгни я, могли бы оба завалиться. А он просто сделал два шага назад. В этом он, конечно, номер один в России.

    — Против Азмуна легче?

    — От Дзюбы знаешь, чего ждать. Знаешь его сильные качества: он хорошо цепляется за мяч, может скинуть, может развернуть тебя, если к нему прилипнуть. От Азмуна непонятно, чего ждать.

    Скажем так: Дзюба предсказуемо опасный, а Азмун — непредсказуемо опасный.

    • «Спартак» и «Зенит» делят первое место.
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    Джикия: «Матчи с «Зенитом» – война. Если кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:05
    Комментарии21
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      Рейтинг: -51

      fabo26 59 секунд назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +1439

      geroin161 3 минуты назад

      У Дсюпы руки золотые))) Футбол у него не очень)))

      0
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      Рейтинг: +573

      Вальдемар IV 9 минут назад

      георгий "шершавый" джикия

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      Рейтинг: -991

      Бoрат 11 минут назад

      А что в раздевалке вытворяет !!! . А рукодельный какой !!! Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +6263

      NewLife 19 минут назад

      И зюба и ты сейчас приносите большой ущерб своим командам. Когда то были игроками, а сейчас просто никчемные змсы.

      2
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      Рейтинг: +9465

      paracetamol 39 минут назад

      Чем Зюба хорош, что портачит постоянно? Забирай в свинарник такое золотце из сортира. Себа больше забьет на его позиции!

      2
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      Рейтинг: +5849

      САДЫЧОК > paracetamol 37 минут назад

      Засрал команду , Семак своим Дзюбой.

      3
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      Рейтинг: +1835

      Klaido > paracetamol 34 минуты назад

      вы это дерьмо себе выбрали, у вас оно "возмужало", у вас оно пусть и остается... статусное лицо клуба)))

      4
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      Рейтинг: +573

      Вальдемар IV > paracetamol 8 минут назад

      ну если у соперника кайо играет то гол обеспечен

      0
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      Рейтинг: -740

      Аденн 40 минут назад

      а руками то дЗубло как работает, реально номер 1 в России..

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      Рейтинг: +221

      Константинн > Аденн 39 минут назад

      Знающие люди говорят еще головой...

      2
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      Рейтинг: -991

      Бoрат > Константинн 12 минут назад

      Не всей головой , а ртом . Гыгыгы . Точнее язычком .Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +391

      GammiD 54 минуты назад

      Интересно наблюдать за игрочишкой в ЛЧ, когда он в валится после контакта и искренне не понимает почему судья не свистит))) в рпл же свистят))). священная корова бл@T/

      3
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      Рейтинг: +1835

      Klaido > GammiD 32 минуты назад

      не может так быстро сориентироваться и понять, что за свои видео в Европе ему не рукоплещут тамошние судьи и сами предлагают помощь

      1
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      Рейтинг: +14522

      vladimir-7 1 час назад

      Так у Дзюбы постоянная прописка в штрафной соперника, а при подаче
      угловых он, вообще, во вратарской пасётся.

      1
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      Рейтинг: +221

      Константинн 1 час назад

      А он просто сделал два шага назад. В этом он, конечно, номер один в России...

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