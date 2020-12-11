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  • Джикия – о Дзюбе: «В штрафной он, конечно, хорош. Номер один в России»

Джикия – о Дзюбе: «В штрафной он, конечно, хорош. Номер один в России»

11 декабря 2020, 10:05
25

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о самых опасных футболистах в составе «Зенита».

— Кто для вас самый неудобный игрок в «Зените» в плане единоборств?

— Дзюба, что тут скрывать. В штрафной он, конечно, хорош.

— В московском матче он, делая скидку на Ерохина, кажется, даже не прыгал.

— Не прыгал. И я не прыгал — мяч был уходящий, прыгни я, могли бы оба завалиться. А он просто сделал два шага назад. В этом он, конечно, номер один в России.

— Против Азмуна легче?

— От Дзюбы знаешь, чего ждать. Знаешь его сильные качества: он хорошо цепляется за мяч, может скинуть, может развернуть тебя, если к нему прилипнуть. От Азмуна непонятно, чего ждать.

Скажем так: Дзюба предсказуемо опасный, а Азмун — непредсказуемо опасный.

  • «Спартак» и «Зенит» делят первое место.
  • Игра на «Газпром Арене» состоится в среду, 16 декабря.

Джикия: «Матчи с «Зенитом» – война. Если кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Джикия Георгий
Комментарии (25)
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Валерий2705
1607669913
А Джикия предсказуемо д.е.р.ь.м.о.в.о играющий на втором этаже.
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oyabun
1607671697
Как то рано про Зенит. Еще с Сочи играть.
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vladimir-7
1607675705
Так у Дзюбы постоянная прописка в штрафной соперника, а при подаче угловых он, вообще, во вратарской пасётся.
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GammiD
1607676220
Интересно наблюдать за игрочишкой в ЛЧ, когда он в валится после контакта и искренне не понимает почему судья не свистит))) в рпл же свистят))). священная корова бл@T/
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paracetamol
1607677112
Чем Зюба хорош, что портачит постоянно? Забирай в свинарник такое золотце из сортира. Себа больше забьет на его позиции!
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NewLife
1607678326
И зюба и ты сейчас приносите большой ущерб своим командам. Когда то были игроками, а сейчас просто никчемные змсы.
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Вальдемар IV
1607678917
георгий "шершавый" джикия
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geroin161
1607679303
У Дсюпы руки золотые))) Футбол у него не очень)))
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nominum
1607682837
Что в штрафной хорош- это очевидно. Но ТОЛЬКО в штрафной. Весь принцип футбола Дзюбы заключается в том, чтобы за миг до принятия паса оттолкнуть соперника (посмотрите любое видео с Дзюбой). В остальном он ноль.
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egor tikhonov
1607712022
Жорик перестань. Ты тоже дрочишь?
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