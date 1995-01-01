Джикия – о Дзюбе: «В штрафной он, конечно, хорош. Номер один в России»

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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о самых опасных футболистах в составе «Зенита».
— Кто для вас самый неудобный игрок в «Зените» в плане единоборств?
— Дзюба, что тут скрывать. В штрафной он, конечно, хорош.
— В московском матче он, делая скидку на Ерохина, кажется, даже не прыгал.
— Не прыгал. И я не прыгал — мяч был уходящий, прыгни я, могли бы оба завалиться. А он просто сделал два шага назад. В этом он, конечно, номер один в России.
— Против Азмуна легче?
— От Дзюбы знаешь, чего ждать. Знаешь его сильные качества: он хорошо цепляется за мяч, может скинуть, может развернуть тебя, если к нему прилипнуть. От Азмуна непонятно, чего ждать.
Скажем так: Дзюба предсказуемо опасный, а Азмун — непредсказуемо опасный.
- «Спартак» и «Зенит» делят первое место.
- Игра на «Газпром Арене» состоится в среду, 16 декабря.
Джикия: «Матчи с «Зенитом» – война. Если кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы»