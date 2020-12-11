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  • Джикия: «Матчи с «Зенитом» – война. Если кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы»

Джикия: «Матчи с «Зенитом» – война. Если кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы»

11 декабря 2020, 09:11
19

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

— После вылета из еврокубков «Зенит» станет опаснее в борьбе за титул?

— Думаю, да. Сейчас у него шла борьба на два фронта, плюс все эти болезни нынешние, травмы и так далее. А теперь он бросит все силы на чемпионат.

— Трешток перед большими матчами — это хорошо или нет?

— Года четыре назад я, наверное, обратил бы на это внимание. А сейчас мало что может задеть или зацепить.

— Но вы же понимаете, что для фанатов такие матчи — это война?

— Конечно. И на поле тоже будет война. Пусть мы в жизни, в сборной общаемся и хорошо проводим время, но когда выйдем на поле, и моя команда, и они 90 минут будут отдавать все силы для победы.

И если кто-то кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы. Ну а после игры уже что: «Нормально? Нормально. Вот твоя нога. Держи зеленку». У меня такие случаи были, ничего нового.

  • «Спартак» и «Зенит» делят первое место.
  • Игра состоится на «Газпром Арене» в среду, 16 декабря.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Джикия Георгий
Комментарии (19)
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житель СПб
1607667997
Страшный комментарий и страшный человек. На поле таких вообще выпускать нельзя. (Это безотносительно - за какую команду он играет, Спартак здесь не при чем.)
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oyabun
1607668014
Игра должна состояться на равных, чтобы реально победил сильнейший на данный момент. Поэтому даже хорошо, что еврокубки Зенита уже закончились. Чтобы потом не было оправданий, что "играем на 2 фронта, поэтому не успели восстановиться..".
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paracetamol
1607668828
Оторвать свинье ногу на рождественский шашлык!
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САДЫЧОК
1607669435
Джикия , Оздоев , Дзюба и Семак-это днище нашего Чемпионата ! И даже в этом состояние Зенит очень силён ! А у Спартака всё отлично , за исключением центра обороны !
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Plyash
1607672334
Джикии лучше репу оторвать сразу за такой базар.
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Fusballer
1607672673
Задолбали эти игрочишки. Балаболят много - а как выходят на поле, так пшик.
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paracetamol
1607676911
Зазнавшийся костолом еще чего-то вякает. В Амкаре его постоянно карточками награждали, а в свинарнике все разрешают!
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NewLife
1607678519
Джикия не только перестал выполнять обязанности центра обороны, но и подвинулся рассудком, как следует из этого интервью.
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Главное Спартак без ЛЧ
1607685414
Главное, в конце сезона СпартаГ останется без ЛЧ! =))))
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alp
1607694110
война... победа или смерть = мне не нравяться такие аллегории.. надо просто взять, и выиграть у спартака мячей в 5, как мы любим
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