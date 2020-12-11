Джикия: «Матчи с «Зенитом» – война. Если кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

— После вылета из еврокубков «Зенит» станет опаснее в борьбе за титул?

— Думаю, да. Сейчас у него шла борьба на два фронта, плюс все эти болезни нынешние, травмы и так далее. А теперь он бросит все силы на чемпионат.

— Трешток перед большими матчами — это хорошо или нет?

— Года четыре назад я, наверное, обратил бы на это внимание. А сейчас мало что может задеть или зацепить.

— Но вы же понимаете, что для фанатов такие матчи — это война?

— Конечно. И на поле тоже будет война. Пусть мы в жизни, в сборной общаемся и хорошо проводим время, но когда выйдем на поле, и моя команда, и они 90 минут будут отдавать все силы для победы.

И если кто-то кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы. Ну а после игры уже что: «Нормально? Нормально. Вот твоя нога. Держи зеленку». У меня такие случаи были, ничего нового.