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    Джикия: «Матчи с «Зенитом» – война. Если кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

    — После вылета из еврокубков «Зенит» станет опаснее в борьбе за титул?

    — Думаю, да. Сейчас у него шла борьба на два фронта, плюс все эти болезни нынешние, травмы и так далее. А теперь он бросит все силы на чемпионат.

    — Трешток перед большими матчами — это хорошо или нет?

    — Года четыре назад я, наверное, обратил бы на это внимание. А сейчас мало что может задеть или зацепить.

    — Но вы же понимаете, что для фанатов такие матчи — это война?

    — Конечно. И на поле тоже будет война. Пусть мы в жизни, в сборной общаемся и хорошо проводим время, но когда выйдем на поле, и моя команда, и они 90 минут будут отдавать все силы для победы.

    И если кто-то кому-то ногу оторвет, всем будет без разницы. Ну а после игры уже что: «Нормально? Нормально. Вот твоя нога. Держи зеленку». У меня такие случаи были, ничего нового.

    • «Спартак» и «Зенит» делят первое место.
    • Игра состоится на «Газпром Арене» в среду, 16 декабря.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +25955

      oyabun 4 минуты назад

      Игра должна состояться на равных, чтобы реально победил сильнейший на данный момент. Поэтому даже хорошо, что еврокубки Зенита уже закончились. Чтобы потом не было оправданий, что "играем на 2 фронта, поэтому не успели восстановиться..".

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      Рейтинг: +4809

      житель СПб 5 минут назад

      Страшный комментарий и страшный человек. На поле таких вообще выпускать нельзя. (Это безотносительно - за какую команду он играет, Спартак здесь не при чем.)

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