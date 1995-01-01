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    Лига чемпионов. «ПСЖ» забил пять голов «Истанбулу» и финишировал в группе лидером

    «ПСЖ» в последнем туре Лиги чемпионов обыграл гостей из Турции. Хет-трик оформил Неймар. Он стал первым футболистом в истории турнира, который забил 20+ голов за две команды.

    Парижане финишировали в группе первыми, а «Истанбул» – последним.

    Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

    ПСЖ – Истанбул – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Неймар, 21; 2:0 – Неймар, 38; 3:0 – Мбаппе, 42 (с пенальти); 4:0 – Неймар, 50; 4:1 – Топал, 57; 5:1 – Мбаппе, 62.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6534

      GoLenaStop 29 минут назад

      Ага.
      ....на сайте 4 часа назад: "Турнирного значения матч в Париже уже не имеет. «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ."
      А, теперь с первого места.
      А, с моральной и просто победой!

      0
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      Рейтинг: +3376

      Puddle 1 час назад

      Могли вчера доиграть, а не вы.е.б.ываться! Только время тянули, нытики! Надеюсь этих двух плаксивых зулусиков будут троллить все кому не лень.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3554

      Гавроша 1 час назад

      Стыдно за свиней!!!

      1
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      Рейтинг: +5120

      vladik12 1 час назад

      Вебо, Ба, как дела, мать вашу?..

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