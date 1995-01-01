Лига чемпионов. «ПСЖ» забил пять голов «Истанбулу» и финишировал в группе лидером

«ПСЖ» в последнем туре Лиги чемпионов обыграл гостей из Турции. Хет-трик оформил Неймар. Он стал первым футболистом в истории турнира, который забил 20+ голов за две команды.

Парижане финишировали в группе первыми, а «Истанбул» – последним.

Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

ПСЖ – Истанбул – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Неймар, 21; 2:0 – Неймар, 38; 3:0 – Мбаппе, 42 (с пенальти); 4:0 – Неймар, 50; 4:1 – Топал, 57; 5:1 – Мбаппе, 62.

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