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    «Ливерпуль» выставил на игру с «Мидтьюлландом» самый молодой состав в Лиге чемпионов в своей истории

    Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мидтьюлландом» и «Ливерпулем».

    «Мидтьюлланд»: Хансен, Колс, Шольц, Святченко, Каюсте, Ониика, Эвандер, Паулиньо, Драйер, Мабиль, Каба.

    «Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Фабиньо, Цимикас, Уилльямс, Кларксон, Кейта, Жота, Минамимо, Ориги, Салах.

    Средний возраст состава гостей – 24 года и 26 дней. Это их самый молодой стартовый состав в истории в рамках Лиги чемпионов (сыграно 128 матчей).

    Матч на стадионе «МСХ Арена», что в датском Хернинге, начнется в 20:55 по Москве. «Ливерпуль» не проигрывает в гостях на протяжении пяти последних встреч.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер OptaJoe

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