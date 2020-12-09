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  • «Ливерпуль» выставил на игру с «Мидтьюлландом» самый молодой состав в Лиге чемпионов в своей истории

«Ливерпуль» выставил на игру с «Мидтьюлландом» самый молодой состав в Лиге чемпионов в своей истории

9 декабря 2020, 20:34

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мидтьюлландом» и «Ливерпулем».

«Мидтьюлланд»: Хансен, Колс, Шольц, Святченко, Каюсте, Ониика, Эвандер, Паулиньо, Драйер, Мабиль, Каба.

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Фабиньо, Цимикас, Уилльямс, Кларксон, Кейта, Жота, Минамимо, Ориги, Салах.

Средний возраст состава гостей – 24 года и 26 дней. Это их самый молодой стартовый состав в истории в рамках Лиги чемпионов (сыграно 128 матчей).

Матч на стадионе «МСХ Арена», что в датском Хернинге, начнется в 20:55 по Москве. «Ливерпуль» не проигрывает в гостях на протяжении пяти последних встреч.

Источник: твиттер OptaJoe
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Мидтьюлланд Ливерпуль
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