Лига чемпионов. «Краснодар» сыграет на выезде с «Челси»

Сегодня, 8 декабря, «Краснодар» встретится в Лондоне с «Челси» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 23:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.