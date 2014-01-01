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    Лига чемпионов. «Краснодар» сыграет на выезде с «Челси»

    Сегодня, 8 декабря, «Краснодар» встретится в Лондоне с «Челси» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 23:00 по Москве.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    • Команды рассудит чешская бригада арбитров во главе с Павлом Краловцем.
    • При любом исходе матча «Челси» останется на первом месте в группе, а «Краснодар» – на третьем.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1256

      Январь 59 8 минут назад

      Шансов на победу не много,даже ничейный результат выглядит призрачно. Остаётся надеяться на игру Матвея Сафонище. А там глядишь в контратаке повезёт.

      0
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      Рейтинг: +19237

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Галицкий против Абрамовича - это дерби! Топим за Быков!

      0
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      Рейтинг: +1468

      Romio-xxx 32 минуты назад

      Краснодар сегодня должен победить,у Челси состав совсем не основной будет!

      0
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      Рейтинг: +837

      Cubinec1989 44 минуты назад

      Каким бы не был результат, парни молодцы. Две победы на отборе, одна в группе. Терять уже нечего, а приобретать нужно бесценный опыт - вперёд быки!

      0
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      Рейтинг: +4150

      Виталий Орехов 53 минуты назад

      Краснодар, Ростов-на-Дону с Вами!

      1
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      Рейтинг: +5814

      САДЫЧОК 1 час назад

      Краснодар-красавчики ! Побегают сегодня в своё удовольствие ! Задача решена...можно и опыта поднабраться !

      0
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      Рейтинг: +11698

      KLIM777 1 час назад

      Кто бы мог подумать. Первый год в Лиге Чемпионов, прохождение ПАОКа и евровесна у единственного клуба.

      Галицкий и команда настоящие герои!

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      Рейтинг: +1208

      Fusballer > KLIM777 33 минуты назад

      Третий оказался не лишним.

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      Рейтинг: +46

      Кирилл Михайлов 1 час назад

      Вперед Быки!

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      Рейтинг: +1767

      Klaido 1 час назад

      Удачи Краснодару!

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