Лига чемпионов. «Краснодар» сыграет на выезде с «Челси»

Шансов на победу не много,даже ничейный результат выглядит призрачно. Остаётся надеяться на игру Матвея Сафонище. А там глядишь в контратаке повезёт.
Сегодня, 8 декабря, «Краснодар» встретится в Лондоне с «Челси» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 23:00 по Москве.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- Команды рассудит чешская бригада арбитров во главе с Павлом Краловцем.
- При любом исходе матча «Челси» останется на первом месте в группе, а «Краснодар» – на третьем.