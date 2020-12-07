Райола – о Погба в «Манчестер Юнайтед»: «Всe кончено»

Футбольный агент Мино Райола ответил на вопросы Tuttosport.

Итальянское издание выпустило анонс интервью с агентом, в котором тот высказался о будущем полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».

«Все кончено», – охарактеризовал Райола ситуацию француза на «Олд Траффорд».