Райола – о Погба в «Манчестер Юнайтед»: «Всe кончено»

Да там, по большому счёту, ничего и не начиналось. Развели туринцы манков на бабло.
Погба больше понты кидает, чем реально играет.
Футбольный агент Мино Райола ответил на вопросы Tuttosport.
Итальянское издание выпустило анонс интервью с агентом, в котором тот высказался о будущем полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».
«Все кончено», – охарактеризовал Райола ситуацию француза на «Олд Траффорд».
- Контракт Погба с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года.
- В текущем сезоне хавбек забил два гола и сделал два ассиста в 13 матчах.