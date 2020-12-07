Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Райола – о Погба в «Манчестер Юнайтед»: «Всe кончено»

    Футбольный агент Мино Райола ответил на вопросы Tuttosport.

    Итальянское издание выпустило анонс интервью с агентом, в котором тот высказался о будущем полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».

    «Все кончено», – охарактеризовал Райола ситуацию француза на «Олд Траффорд».

    • Контракт Погба с «МЮ» рассчитан до июня 2022 года.
    • В текущем сезоне хавбек забил два гола и сделал два ассиста в 13 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:17
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10911

      Cules2013 2 часа назад

      Да там, по большому счёту, ничего и не начиналось. Развели туринцы манков на бабло.
      Погба больше понты кидает, чем реально играет.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81181
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru