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    Думбия: «В ЦСКА я покорил Европу и понял, что нельзя сочетать холодное с горячим»

    Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия поделился воспоминаниями об игре за московский клуб.

    – В каком чемпионате ты расцвел больше всего?

    – Их два, Швейцария и Россия. В Японию я приехал совсем молодым – в страну, которую я не знал, полностью отличную от Кот-д'Ивуара. После двух классных лет в Швейцарии я перешел в ЦСКА, где действительно покорил Европу.

    Вспоминаю как анекдот мой переезд в Москву. В первую зиму было минус 15 градусов, а я к этому совсем не привык. Однажды после тренировки побежал в душ, и сразу открыл горячую воду. Мне не стоило этого делать – обжегся так, что заплакал.

    Люди пытались понять, что происходит, но я не мог объяснить, у меня была сильная боль от температурного шока. Тогда понял, что очень жаркое не сочетается с очень холодным.

    – Перед тем, как отправиться в Россию, ты проявил себя в «Янг Бойз». В то время не было предложения от клуба из топ-5 лиг Европы?

    – У меня были предложения из Германии, «Хоффенхайм» особенно хотел меня. Но предложение ЦСКА было привлекательнее и в финансовом, и в спортивном плане – я мог каждый год играть в Лиге чемпионов.

    • За ЦСКА Думбия играл с 2010 по 2015 год (с перерывом).
    • Сейчас Сейду без клуба.

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    Источник: SoFoot

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