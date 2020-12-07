Думбия: «В ЦСКА я покорил Европу и понял, что нельзя сочетать холодное с горячим»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия поделился воспоминаниями об игре за московский клуб.

– В каком чемпионате ты расцвел больше всего?

– Их два, Швейцария и Россия. В Японию я приехал совсем молодым – в страну, которую я не знал, полностью отличную от Кот-д'Ивуара. После двух классных лет в Швейцарии я перешел в ЦСКА, где действительно покорил Европу.

Вспоминаю как анекдот мой переезд в Москву. В первую зиму было минус 15 градусов, а я к этому совсем не привык. Однажды после тренировки побежал в душ, и сразу открыл горячую воду. Мне не стоило этого делать – обжегся так, что заплакал.

Люди пытались понять, что происходит, но я не мог объяснить, у меня была сильная боль от температурного шока. Тогда понял, что очень жаркое не сочетается с очень холодным.

– Перед тем, как отправиться в Россию, ты проявил себя в «Янг Бойз». В то время не было предложения от клуба из топ-5 лиг Европы?

– У меня были предложения из Германии, «Хоффенхайм» особенно хотел меня. Но предложение ЦСКА было привлекательнее и в финансовом, и в спортивном плане – я мог каждый год играть в Лиге чемпионов.