«Спартак» – о голе Мирзова в ворота ЦСКА: «Агент Мирз, миссия выполнена»

Лично мне очень стыдно за хрюканов поганых !!!
Гыгы
«Спартак» отреагировал на гол полузащитника Резиуана Мирзова в матче 17-го тура РПЛ ЦСКА – «Химки» (2:2).
27-летний футболист забил второй мяч подмосковной команды, за которую он выступает на правах аренды.
Хавбек, празднуя гол, показал руками ромб – один из символов «Спартака».
«Агент Мирз, миссия выполнена», – прокомментировала поступок Мирзова спартаковская пресс-служба.
Агент МирзMission completed pic.twitter.com/x3V3YG3ldV— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 6, 2020