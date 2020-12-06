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    «Спартак» – о голе Мирзова в ворота ЦСКА: «Агент Мирз, миссия выполнена»

    «Спартак» отреагировал на гол полузащитника Резиуана Мирзова в матче 17-го тура РПЛ ЦСКА«Химки» (2:2).

    27-летний футболист забил второй мяч подмосковной команды, за которую он выступает на правах аренды.

    Хавбек, празднуя гол, показал руками ромб – один из символов «Спартака».

    «Агент Мирз, миссия выполнена», – прокомментировала поступок Мирзова спартаковская пресс-служба.

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    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12

      Верзихрюк 28 минут назад

      Лично мне очень стыдно за хрюканов поганых !!!
      Гыгы

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13210

      derrik2000 42 минуты назад

      Что за школота-чмошники в пресс-службе Спартака сидят???!!!
      Больше не о чем писать или слабоумным сотрудникам пресс-службы что-то более серьёзное, соответствующее статусу самого популярного на территории всего постсоветского пространства клуба, интеллект не позволяет?
      Школота, она и есть - школота.
      Жертвы путинских реформ.
      ТЬФУ!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Верзихрюк > derrik2000 28 минут назад

      Обычные чмошники болельщики пищевика !
      Гыгы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Верзихрюк 1 час назад

      Посмотрим что хрюканы пропищат когда им агент дзюба трёшку отгрузит !!!
      Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10104

      Persona_non_Grata > Верзихрюк 46 минут назад

      В ответ на Кокошин квартет )))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +12

      Верзихрюк > Persona_non_Grata 42 минуты назад

      Вряд ли этот шлюх осмелится выйти на поле !
      Гыгы

      -1
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