Влашич – после ничьей с «Химками»: «Устал приходить в раздевалку с плохим настроением»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями после матча 17-го тура РПЛ против «Химок».

Игра завершилась ничьей 2:2.

Влашич забил первый гол своей команды.

Москвичи отстали на два очка от лидирующих «Зенита» и «Спартака».

«Думаю, это просто плохой период, как в прошлом году. Нам нужно только выиграть одну игру и все наладится. Когда проигрываешь, всегда тяжело отыграться. Я пытался найти пространство, чтобы что-то сделать для команды. По ситуации приходилось играть в оттяжке и не только по центру, но и слева, и справа.

Уже устал приходить в раздевалку с плохим настроением. Да, мы не можем выиграть пять матчей подряд, это тяжело. Мы должны отдать все силы в последних двух матчах чемпионата. Матч с Загребом наименее важный, потому что мы не можем пройти дальше. Возможно, в нем сыграют те, кто играл меньше», – сказал Влашич.