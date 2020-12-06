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  • Влашич – после ничьей с «Химками»: «Устал приходить в раздевалку с плохим настроением»

Влашич – после ничьей с «Химками»: «Устал приходить в раздевалку с плохим настроением»

6 декабря 2020, 22:18
8

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями после матча 17-го тура РПЛ против «Химок».

  • Игра завершилась ничьей 2:2.
  • Влашич забил первый гол своей команды.
  • Москвичи отстали на два очка от лидирующих «Зенита» и «Спартака».

«Думаю, это просто плохой период, как в прошлом году. Нам нужно только выиграть одну игру и все наладится. Когда проигрываешь, всегда тяжело отыграться. Я пытался найти пространство, чтобы что-то сделать для команды. По ситуации приходилось играть в оттяжке и не только по центру, но и слева, и справа.

Уже устал приходить в раздевалку с плохим настроением. Да, мы не можем выиграть пять матчей подряд, это тяжело. Мы должны отдать все силы в последних двух матчах чемпионата. Матч с Загребом наименее важный, потому что мы не можем пройти дальше. Возможно, в нем сыграют те, кто играл меньше», – сказал Влашич.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Химки Влашич Никола
Комментарии (8)
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CSKA57
1607288712
Да, Никола, тебе можно только посочувствовать!
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Вомбат
1607289664
"Думаю, это просто плохой период, как в прошлом году". Правильно думаешь, Никола. Теперь обрати внимание , что плохие периоды ваши совпадают с вашими сливами в еврокубках. Причем первые сливы проходят для вас без последствий, а вот потом безголевая серия в ЛЕ продолжается в чемпионате. В еврокубках вы не забиваете потому что недоигрываете моменты, в чемпионате не забиваете потому, что привыкаете играть без мячей в воротах соперника.
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Obojaemiy
1607310558
Давай к нам в Спартак. Всегда будет отличное настроение после игр)
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Nerlinger
1607312633
А мне надоело плохое настроение после просмотра ваших мучений на поле!!!! Гончаренку либо самого менять либо его воззрение на футбол!!! Все кроме ЦСКА играют на результат, а Гончаренко играет в непоймёшь что!!! Достал всех и болельщиков и футболистов, бестолковый!!! Поучись у Газзаева рациональному футболу, посмотри игры того ЦСКА, бестолочь!!!
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geroin161
1607319649
Ну не переживайте, следующую игру выиграете точно. Ростов щас на спад пошёл. Проиграл позорно Уфе. Так что вам точно фартанёт
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Граф2019
1607338548
бери пример с Дзюбы! снал труселя и настрой пошел...
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Закат ЕдРа
1607345400
Погоняй на камеру или почпокайся в раздевалке. нам это помогает))
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