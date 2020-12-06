Классон в матче с «Ротором» исполнил 100-й пенальти в истории «Краснодара»

«Краснодар» добрался до отметки в 100 пробитых пенальти на официальном уровне. Юбилейный в матче 17-го тура РПЛ против «Ротора» (5:0) исполнил и забил полузащитник Виктор Классон. Видео доступно ниже.

Из этих 100 пенальти «Краснодар» реализовал 80.

«Краснодар» основан в 2008 году.

Команда весной выступит в плей-офф Лиги Европы.

В РПЛ «Краснодар» идет 8-м.