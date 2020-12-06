Классон в матче с «Ротором» исполнил 100-й пенальти в истории «Краснодара»

«Краснодар» добрался до отметки в 100 пробитых пенальти на официальном уровне. Юбилейный в матче 17-го тура РПЛ против «Ротора» (5:0) исполнил и забил полузащитник Виктор Классон. Видео доступно ниже.
Из этих 100 пенальти «Краснодар» реализовал 80.
- «Краснодар» основан в 2008 году.
- Команда весной выступит в плей-офф Лиги Европы.
- В РПЛ «Краснодар» идет 8-м.
«Краснодар» пробил ровно пенальти в официальных матчах за все время существования клуба.Юбилейный 11-метровый четко реализовал Виктор Классон – он стал автором 80-го гола команды с «точки» pic.twitter.com/ZBvaFXx1dQ— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 6, 2020