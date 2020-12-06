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    Классон в матче с «Ротором» исполнил 100-й пенальти в истории «Краснодара»

    «Краснодар» добрался до отметки в 100 пробитых пенальти на официальном уровне. Юбилейный в матче 17-го тура РПЛ против «Ротора» (5:0) исполнил и забил полузащитник Виктор Классон. Видео доступно ниже.

    Из этих 100 пенальти «Краснодар» реализовал 80.

    • «Краснодар» основан в 2008 году.
    • Команда весной выступит в плей-офф Лиги Европы.
    • В РПЛ «Краснодар» идет 8-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Краснодара»

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