Газизов: «Останусь ли в «Спартаке»? Поздравляю с победой»

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ушел от ответа на вопрос, останется ли он в клубе. Функционера планируют уволить перед зимней паузой, писал инсайдер Сергей Егоров.
«Остаюсь ли в клубе? Поздравляю всех с победой», – сказал Газизов после матча 17-го тура РПЛ против «Тамбова» (5:1).
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- Газизова назначили в июле.
- Часть функционала Газизова в ноябре перешла спортивному директору Дмитрию Попову.