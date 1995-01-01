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    Газизов: «Останусь ли в «Спартаке»? Поздравляю с победой»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ушел от ответа на вопрос, останется ли он в клубе. Функционера планируют уволить перед зимней паузой, писал инсайдер Сергей Егоров.

    «Остаюсь ли в клубе? Поздравляю всех с победой», – сказал Газизов после матча 17-го тура РПЛ против «Тамбова» (5:1).

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Газизова назначили в июле.
    • Часть функционала Газизова в ноябре перешла спортивному директору Дмитрию Попову.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6162

      Старикан 42 минуты назад

      Да он и не расстраивается - заработал 3 ляма евриков за несколько месяцев и доволен как удав... Вот это бизнес по-русски!

      1
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      Рейтинг: +25840

      oyabun 50 минут назад

      Да уже все знают, что уходит. Чего туману нагонять?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16811

      DVOK68 > oyabun 17 минут назад

      По контрактному соглашению не имеет права рот раскрывать.
      Юриспруденция весч тонкая весьма)

      1
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