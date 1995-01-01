Газизов: «Останусь ли в «Спартаке»? Поздравляю с победой»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ушел от ответа на вопрос, останется ли он в клубе. Функционера планируют уволить перед зимней паузой, писал инсайдер Сергей Егоров.

«Остаюсь ли в клубе? Поздравляю всех с победой», – сказал Газизов после матча 17-го тура РПЛ против «Тамбова» (5:1).