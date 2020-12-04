Le Parisien: Тухель не будет продлевать контракт с «ПСЖ»

Уверен, что и шейхи не особо-то довольны его работой. Один раз благодаря целому ряду удачных обстоятельств добрались до финала ЛЧ, но в остальном полно провалов было, даже внутри Франции. И вот сейчас, пусть шансы и не велики, но ПСЖ может даже из группы не выйти в ЛЧ. Дисциплину в команде Тухель тоже не улучшил.
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель в скором времени покинет клуб.
По информации Le Parisien, немец планирует возглавлять команду только до конца сезона.
Следующим летом контракт Тухеля с «ПСЖ» истекает, и он не намерен его продлевать.
- Тухель тренирует «ПСЖ» с 2018 года.
- Он выиграл с командой шесть трофеев.
- Интерес к немцу проявляет «Манчестер Юнайтед».