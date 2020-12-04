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    Le Parisien: Тухель не будет продлевать контракт с «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель в скором времени покинет клуб.

    По информации Le Parisien, немец планирует возглавлять команду только до конца сезона.

    Следующим летом контракт Тухеля с «ПСЖ» истекает, и он не намерен его продлевать.

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    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10905

      Cules2013 1 час назад

      Уверен, что и шейхи не особо-то довольны его работой. Один раз благодаря целому ряду удачных обстоятельств добрались до финала ЛЧ, но в остальном полно провалов было, даже внутри Франции. И вот сейчас, пусть шансы и не велики, но ПСЖ может даже из группы не выйти в ЛЧ. Дисциплину в команде Тухель тоже не улучшил.

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