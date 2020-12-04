Le Parisien: Тухель не будет продлевать контракт с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель в скором времени покинет клуб.

По информации Le Parisien, немец планирует возглавлять команду только до конца сезона.

Следующим летом контракт Тухеля с «ПСЖ» истекает, и он не намерен его продлевать.