Смолов – об операции: «На одну железку во мне стало меньше»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поблагодарил людей за поддержку в сторис своего инстаграма.

30-летний футболист перенес плановую операцию.

Она потребовалась форварду в связи с травмой плеча.

В текущем сезоне Смолов забил три гола в 16 матчах.

«Получил большое количество сообщений, пожеланий. Мне очень приятно. Со мной всe в порядке. Это была плановая операция. На одну железку во мне стало меньше. Берегите себя», – сказал Смолов.