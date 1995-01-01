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    Смолов – об операции: «На одну железку во мне стало меньше»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поблагодарил людей за поддержку в сторис своего инстаграма.

    • 30-летний футболист перенес плановую операцию.
    • Она потребовалась форварду в связи с травмой плеча.
    • В текущем сезоне Смолов забил три гола в 16 матчах.

    «Получил большое количество сообщений, пожеланий. Мне очень приятно. Со мной всe в порядке. Это была плановая операция. На одну железку во мне стало меньше. Берегите себя», – сказал Смолов.

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    Источник: Инстаграм Федора Смолова

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    Сегодня, 09:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +254

      Саладин 54 минуты назад

      кол-во дерева не изменилось...

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