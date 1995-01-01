Смолов – об операции: «На одну железку во мне стало меньше»

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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поблагодарил людей за поддержку в сторис своего инстаграма.
- 30-летний футболист перенес плановую операцию.
- Она потребовалась форварду в связи с травмой плеча.
- В текущем сезоне Смолов забил три гола в 16 матчах.
«Получил большое количество сообщений, пожеланий. Мне очень приятно. Со мной всe в порядке. Это была плановая операция. На одну железку во мне стало меньше. Берегите себя», – сказал Смолов.